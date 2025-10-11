Bogdan Ivan: Da, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa / Ministrul recomandă montarea de contoare inteligente

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, într-un interviu difuzat sâmbătă, că, pe baza analizei datelor din ultima lună, România are cea mai scumpă energie electrică din Europa. Ivan recomandă montarea de contoare inteligente, care transmit datele din 15 în 15 minute şi permit tarife dinamice sau diferenţiate pe diferite intervale ale zilei. El afirmă că în alte ţări utilizarea acestora a redus facturile cu 20%.

Ministrul Energiei a afirmat, într-o emisiune la Prima TV, că preţul energiei variază de la zi la zi, în funcţie de importuri.

„În ultima lună, bazându-mă pe o analiză a preţului de pe piaţă, am avut în medie megawattul la 154 de euro, comparativ cu Franţa care era la 61 de euro. Și, dacă ne raportăm la puterea de cumpărare a românilor şi la veniturile românilor, da, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa. Sunt datele Eurostat care confirmă acest lucru”, a declarat ministrul Bogdan Ivan, citat de News.ro.

El recomandă montarea de contoare inteligente: „Un contor pe care nu-l citeşti tu, un contor care transmite datele din 15 în 15 minute şi permite aceste tarife dinamice (…) Transmit în timp real care este consumul, pot să aplice aceste tarife diferenţiate sau dinamice în funcţie de perioada zilei în care consum şi acest lucru a dus la o scădere cu până la 20% în alte state. Nu facem nimic altceva decât să luăm acest model de bună practică şi să-l aducem şi în România”.

Ministrul a explicat că Spania şi Marea Britanie folosesc acest sistem de contoare inteligente. În România sunt mai multe companii care furnizează aceste soluţii, iar un contor costă între 100 şi 200 de euro.

„Oricine poate să-ţi instaleze un contor inteligent. Pot inclusiv să fie cei care livrează, să ofere anumite soluţii care sunt compatibile cu platformele informatice”, a adăugat Bogdan Ivan.

Ministrul a explicat că a plătit 280 de lei factura la energie, o creştere cu aproximativ 30-35%.

„Caut soluţii să scădem preţul la energie, cel puţin pentru consumatorii casnici”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a mai afirmat că ar fi fost util ca schema de plafonare a preţului la energie să fie continuată, doar că riscam să avem o procedură de infringement. El este de părere că „trebuia să fie mai pregătită România pentru a ieşi din această plafonare, cu capacităţi de producţie”, dar pentru că acestea nu există, „avem o penurie de energie” şi importăm până la 1.700-2.000 de megawaţi în fiecare zi, în special la orele de vârf, când preţul este cel mai ridicat.

„Facturile au crescut pentru că ăsta era preţul energiei. În clipa în care schema de plafonare-compensare a ieşit din vigoare, la data de 1 iulie, oamenii au ajuns să plătească acelaşi preţ ca înainte”, a declarat ministrul Bogdan Ivan, sâmbătă, la Prima TV.

Întrebat dacă se are în vedere o nouă plafonare, ministrul Energiei a declarat: „În condiţiile în care riscăm să avem o procedură de infringement, ceea ce înseamnă o suspendare a fondurilor europene, dacă am păstra această măsură, e greu de crezut că vom putea să revenim la ea”.

„În schimb, caut soluţii împreună cu cei mai buni specialişti pe care îi avem pentru a găsi o formulă în care să putem să scădem preţul, cel puţin pentru consumatorii casnici (…) Lucrul la care lucrez astăzi, şi care este extrem de important, ca pachete de energie să fie discutate direct între producători şi furnizorii pentru consumatorii casnici, pentru a da un preţ bun şi pentru a duce toată piaţa consumatorilor casnici în jurul cifrei de 1,10 lei, cât oferă astăzi Hidroelectrica”, a explicat ministrul.

„Ar fi fost util să fie continuată schema de plafonare”

El crede că România trebuia să fie mai pregătită la finalizarea perioadei cu preţ plafonat la energie: „Trebuia să fie mai pregătită România pentru a ieşi din această plafonare, cu capacităţi de producţie, pentru că acum avem o penurie de energie şi din acest motiv importăm până la 1.700-2.000 de megawaţi în fiecare zi din afara ţării. Trebuia să fie pregătită, să aibă mai multe capacităţi de producţie, multe dintre ele din fonduri europene, fonduri care s-au şi pierdut pentru că nu am creat acele noi capacităţi de producţie”.

În plus, Ivan crede că schema ar fi trebuit prelungită. „Eu cred că ar fi fost util să fie continuată această schemă de plafonare, în condiţiile în care o mare parte a inflaţiei este cauzată de preţurile la energie, iar ponderea în orice produs pe care noi îl cumpărăm de la raft astăzi – de la pâine, lapte şi orice altceva, este aproximativ 10%. Impactul nu este doar în factura în sine, ci pe tot lanţul economiei. De asta e o problemă de securitate naţională, de asta este atât de important să reducem preţul la energie şi putem să facem asta continuând masiv investiţiile în noi capacităţi de producţie”, a adăugat ministrul Energiei.

Ministrul a precizat că în ultima perioadă facturile s-au dublat, iar în septembrie mulţi au primit facturi mari pentru că a venit regularizarea. „Factura finală pentru cei care, de exemplu, aveau un consum de 100 kWh în medie şi plăteau 70 de lei, acum putem să spunem că s-a dublat, a ajuns la 140-150 de lei. Iar ceea ce îndemn pe oameni e de fiecare dată să se uite să citească contorul, ideal ar fi să se instaleze un contor inteligent şi de fiecare dată să se uite în factură, să se uita la consum şi dacă îi se pare că ceva e în neregulă să se adreseze secunda doi operatorului de furnizare, pentru că pot să existe şi alte erori”, a adăugat Bogdan Ivan.