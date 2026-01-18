Bucăți de dronă au fost găsite de un localnic din Vrancea, în curtea sa, la aproape 50 de km de granița României. MApN le-a ridicat și face verificări

Fragmente dintr-o dronă au fost găsite sâmbătă, 17 ianuarie, de un localnic în gospodăria sa din localitatea Tănăsoaia, județul Vrancea. MApN a confirmat că au fost descoperite „resturi metalice care indică un vehicul aerian”, iar o echipă trimisă la fața locului urmează să le analizeze.

UPDATE 13:00: Primărița comunei Tănăsoaia, Melania Mocanu, a declarat, într-o intervenție la Digi24, că bucățile de dronă au fost găsite „de o bătrânică care are grijă de curte”. Ea a precizat că femeia nu merge zilnic în zona unde a fost găsită drona, ci că „nu a mai mers de o săptămână”. Astfel, nu e clar când a căzut drona.

Mai mult, primărița comunei a spus că „oamenii au spus că nu s-a auzit niciun zgomot ciudat”. „Nu există nicio explozie, niciun crater, nimic care să arate că ar fi putut face un zgomot”.

Bucățile au fost ridicate, iar zona a fost izolată de poliție. „Aseară s-a păzit curtea de cei de la Poliție”, a mai spus primărița, care a precizat că oamenii nu sunt panicați, ci „acum toată lumea e într-o stare de liniște”.

„Resturi metalice care indică un vehicul aerian”

Informația a fost publicată prima dată de Jurnal de Vrancea, care a relatat că proprietarul gospodăriei a anunțat autoritățile, iar la fața locului au ajuns echipe de specialiști de la SRI și armată.

Potrivit sursei citate, drona nu avea explozibil fiind, probabil, folosită în misiuni de spionaj.

Contactat de HotNews, purtătorul de cuvânt al MApN a confirmat că Ministerul Apărării a trimis duminică dimineață o echipă de specialiști în localitatea Tănăsoaia, ca urmare „a descoperirii unor resturi metalice care indică un posibil vehicul aerian”.

Localitatea Tănăsoaia se află la aproximativ 50 de kilometri de granița României cu Republica Moldova, precum și peste 90 de km de granița cu Ucraina.

„Au fost descoperite resturi metalice care indică un vehicul aerian. Resturile materiale au fost ridicate de la fața locului și urmează a fi analizate. Investigația este în curs de desfășurare”, a transmis colonelul Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MApN, pentru Hotnews.

Nu este prima dată când resturi de dronă au fost descoperite pe teritoriul României, după atacuri rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Bucăți de drone au mai fost găsite în județul Tulcea, dar și în Vaslui.