Călin Georgescu, despre crima din Cenei: „La rădăcina multor rele, sigur, stă politicul fără suflet”

Călin Georgescu, ieșit marți de la sediul Poliției Buftea, unde a semnat controlul judiciar, a vorbit despre crima din Cenei, Timiș, unde un copil a fost omorât de alți doi, spunând că de vină pentru această tragedie este „politicul fără suflet”.

Călin Georgescu se află sub control judiciar din februarie 2025 și se prezintă săptămânal la sediul poliției pentru semnarea controlului judiciar. Marți dimineață, acesta a fost întâmpinat de zeci de susținători strânși în fața poliției, potrivit imaginilor transmise de Realitatea Plus.

Georgescu a mers până în sediul de poliție flancat de bodyguarzii săi. La ieșire a lansat un nou atac la adresa Guvernului, pornind de la cazul crimei din Cenei.

„România nu mai suferă doar de politică, ci suferă uman. Și spun asta pentru că, acum foarte scurt timp, cu câteva zile în urmă, după cum se cunoaște, un copil a murit, ucis de alți copi. Asta arată unde am ajuns ca oameni fără Dumnezeu”, a spus Călin Georgescu, la ieșirea de la poliție.

„Este mai mult decât o tragedie, este o rană adâncă. În sufletul acestei societăți este o criză de sens a familiei și a țării deopotrivă. Pentru că, vedeți, copiii nu devin violenți din senin, ci când cresc fără repere morale. Și la rădăcina multor rele, sigur, stă politicul fără suflet. Dar răul prinde putere și acolo unde ne pierdem credința”, a mai spus Georgescu.

Crima din Cenei

Doi adolescenţi de 15 ani sunt arestaţi în dosarul de omor de la Cenei, judeţul Timiş. Unul dintre ei este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea este acuzat de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

Un băiat de 13 ani acuzat de crimă a fost lăsat în libertate, întrucât minorii sub 14 ani nu răspund penal, potrivit legii din România.

Potrivit anchetei, băieţii de 15 și 13 ani l-au chemat pe Mario Berinde la casa celui din urmă, spunându-i că vor să-i arate un ATV nou. Acesta şi-a luat trotineta şi a mers la întâlnire. Ajuns acolo, cel de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuţitul. Apoi au chemat un al treilea copil, de 15 ani, să-i ajute să scape de cadavru.

Dosarele lui Călin Georgescu

Fostul candidat în alegerile prezidențiale se află sub control judiciar din februarie 2025. El a cerut în repetate rânduri să-i fie ridicată măsura preventivă, dar fără succes.

Călin Georgescu este trimis în judecată în două dosare, fiind acuzat, printre altele, de propagandă legionară și de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

În primul dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea în public a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată.

În cel de-al doilea dosar, Georgescu este judecat alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane. Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false. Procesul se judecă la Curtea de Apel București.