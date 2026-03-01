Ce poți face dacă îți strici mașina într-o groapă în București. Pașii de urmat, documente necesare și cine răspunde în funcție de drum

Gropi în asfaltul de pe străzi din București, 13 februarie 2026. Inquam Photos / George Călin

Iarna în trafic este o provocare aparte pentru șoferii din București, iar sfârșitul acestei ierni care a avut, spre deosebire de ultimii ani, și câteva episoade de ninsoare, a complicat lucrurile și mai mult.

Asfaltul străzilor și bulevardelor din oraș este, la propriu, ciuruit. Bucureștenii n-au mai întâlnit în drumurile lor un număr atât de mare de gropi dese și imense de cel puțin 10 ani.

Mii de șoferi reclamă, de la ultima ninsoare încoace, problemele pe care le au din cauza gropilor: cauciucuri sparte, jante distruse sau chiar mai rău, cu sisteme de direcție sau suspensii avariate.

Sunt zone în oraș une gropile sunt realmente imposibil de ocolit din cauza numărului mare și dimensiunilor lor.

