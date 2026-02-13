Ce s-a întâmplat pe Bursa de Valori de la București după ce INS a anunțat că România este în recesiune tehnică

Bursa de Valori București (BVB) a deschis în scădere pe toți indicii ședința de vineri, iar rulajul se cifra la 21,04 milioane de lei (4,13 milioane de euro), după 40 de minute de la debutul tranzacțiilor, relatează Agerpres. Este prima ședință de tranzacționare de când INS a anunțat că economia românească a înregistrat o contracție în ultimul trimestru din 2025 (cu 1,9% față de trimestrul anterior).

Pe roșu au deschis vineri și principalele bruse europene. Potrivit Reuters, bursele urmează tendința globală pesimistă, pe fondul persistenței incertitudinilor legate de perturbările cauzate de inteligența artificială, în timp ce investitorii au evaluat rezultatele financiare mixte ale unor companii precum Safran și L’Oreal.

Și în SUA, indicii Wall Street au înregistrat joi o scădere brusc. Indicele Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic, a înregistrat o scădere de 2% pe fondul intensificării vânzărilor de acțiuni din sectorul tehnologic și al retragerii investitorilor din acțiunile din sectorul transporturilor, din cauza îngrijorărilor legate de perturbările cauzate de inteligența artificială.

Săptămâna aceasta a fost marcată de perioade de volatilitate pentru investitorii globali, care au încercat să evalueze impactul pe care noile modele de inteligență artificială l-ar putea avea asupra activităților tradiționale ale companiilor de logistică, asigurătorilor, companiilor de software și administratorilor de active.

Ce s-a întâmplat pe Bursa din București

Potrivit Agerpres, în România, indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,89%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere de 0,85%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,93%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, s-a depreciat cu 0,80%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o depreciere de 1,08%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, înregistra un recul cu 0,77%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Chimcomplex Borzeşti (+1,95%), Infinity Capital Investments (+0,48%) şi Romcarbon (+0,29%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Condmag (-3,57%), Purcari Wineries Public Company Limited (-3,24%) şi Şantierul Naval Orşova (-2,92%).



