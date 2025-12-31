Ce temperaturi vor fi în primele zile din 2026. Șefa ANM anunță când vom avea „o zi autentică de iarnă”: „Se poate forma un strat consistent de zăpadă”

Noaptea de Revelion va fi una geroasă, cu temperaturi minime de până la -14 grade în zonele depresionare și de până la -9 grade în în Capitală. Primele zile din 2026 ne întâmpină cu vreme caldă, urmând să se răcească din nou începând cu 4 ianuarie, a anunțat miercuri directoarea ANM Elena Mateescu, la Digi24.

„Din punct de vedere meteorologic, astăzi avem o vreme mai rece decât în mod obișnuit și va urma o noapte geroasă, mai ales în zonele depresionare, acolo unde deja s-au înregistrat valori de -14 grade, așa cum s-a întâmplat și în ultimele nopți”, a spus Elena Mateescu, la Digi24.

„Cu siguranță, temperaturile minime care se vor consemna la trecerea dintre ani vor caracteriza o vreme mai rece, geroasă, în zonele centrale și chiar nordice, inclusiv în Capitală, cu minime de -7 grade până la -9 grade”, a mai spus șefa ANM.

Alertă de vânt puternic și ninsori viscolite până diseară

Astăzi, până la ora 20.00, va rămâne în vigoare o avertizare meteorologică de cod galben pentru intensificări ale vântului, în special în Moldova, în zona montană, dar și în sud-vestul țării.

Șefa ANM a explicat că rafalele pot deveni foarte puternice la altitudine.

„La altitudini mai mari de 1.700 de metri, vitezele vântului vor atinge 90-100 km/h, iar la altitudini mai reduse vor fi de 50-70 km/h”, a spus Mateescu. Pe măsură ce vom intra în noapte, intensificările de vânt vor fi în diminuare, astfel încât vom resimți în special temperaturile foarte scăzute.

„Este posibil să mai consemnăm ninsori slabe, în special în zona de munte, dar și în regiunile intracarpatice, Banat și Crișana, local în Transilvania și în nordul Moldovei”, a explicat Elena Mateescu, adăugând că, „în contextul în care astăzi rămân de interes intensificările de vânt, ninsorile pot fi viscolite, iar zăpada spulberată”, a completat ea.

Ce ne așteaptă în primele zile din 2026

Șefa ANM a explicat că începutul noului an vremea va fi schimbătoare, „în prima zi a anului, cu minime de până la -10 grade în depresiuni, până la -3 grade în zona litoralului și chiar în Capitală spre -6 grade”.

Se va încălzi în zilele de 2 și 3 ianuarie, astfel încât maximele se vor situa peste normalul datei din calendar, între 0 și 9 grade, cu o maximă în Capitală în jur de 6-7 grade.

„Vor mai fi de interes intensificări ușoare și moderate ale vântului, cu viteze de 30-45 km/h, însă așteptăm un semnal pentru a vedea ce se întâmplă din 4 ianuarie”, a explicat Elena Mateescu.

Când se așteaptă un val de ger

Directoarea ANM a precizat că luna ianuarie ar putea aduce schimbări frecvente, „cu o primă zi autentică de iarnă, urmată de două-trei zile cu temperaturi în creștere”.

„Din 4 ianuarie avem un semnal, cel puțin pentru jumătatea nordică a țării, ca o nouă masă de aer să ajungă în România și temperaturile să scadă. Semnalul arată o probabilitate de apariție a unor fenomene de iarnă, în special în regiunile intracarpatice și în nordul Moldovei, dar și în restul țării, pentru că luna ianuarie este, în mod tradițional, cea mai rece lună a iernii și a anului”, a adăugat aceasta.

La munte, ninsorile ar putea deveni mai consistente după primele zile din ianuarie.

„Din 4 ianuarie vedem posibilitatea formării unui strat consistent de zăpadă, inclusiv în zona montană”, a spus directoarea ANM. „Inclusiv în Capitală se vor înregistra valori de -7 grade, -5 grade, iar în zonele preorășenești ne putem apropia de -9 grade, chiar -10 grade”, a mai declarat Elena Mateescu.