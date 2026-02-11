Ce trebuie să facă UE pentru a concura China și SUA. Marea problemă, identificată de Ursula von der Leyen

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbește înaintea unei moțiuni împotriva CE, pe 6 octombrie 2025, la Parlamentul European din Strasbourg, estul Franței. FOTO: Pascal Bastien / AP / Profimedia

Uniunea Europeană trebuie să-și simplifice reglementările pentru a spori competitivitatea blocului comunitar față de țări precum Statele Unite și China, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea summiturilor liderilor politici și economici ai UE, scrie miercuri Reuters.

În ultimele două decenii, creșterea economică a Uniunii a fost în mod constant mai mică decât cea a Statelor Unite, productivitatea și inovarea UE, în special în domenii precum inteligența artificială (AI), fiind insuficiente.

„Să luăm din nou exemplul SUA. Un singur sistem financiar, o singură capitală financiară”, a spus von der Leyen miercuri.

„Aici, în Europa, nu avem doar 27 de sisteme financiare diferite, fiecare cu propriul său organism de supraveghere. Avem, de asemenea, peste 300 de locuri de tranzacționare în întreaga Uniune. Aceasta este o fragmentare extremă. Avem nevoie de o piață de capital mare, profundă și lichidă”, a adăugat șefa Executivului comunitar.

Solicitări din partea liderilor din domeniul afacerilor

Înainte ca liderii UE să se reunească joi într-un castel din Belgia pentru a discuta despre modul în care pot concura economic cu China și SUA, pe fondul destrămării ordinii mondiale bazate pe norme, unii lideri, printre care Emmanuel Macron din Franța și Friedrich Merz din Germania, s-au întâlnit miercuri cu șefii de companii pentru un summit industrial, pentru a asculta cererile mediului de afaceri european.

Companii precum ArcelorMittal, cel mai mare producător de oțel din Europa, Heidelberg Materials, producător de materiale de construcții, și grupul Solvay din industria chimică au solicitat UE să ia măsuri mai ferme pentru a stopa declinul industrial.

Printre solicitările liderilor din mediul de afaceri se numără abordarea de către UE a prețurilor ridicate la energie din Europa și intervenția pentru stimularea cererii de produse cu emisii reduse de carbon.

„Aspectul pozitiv al problemelor europene este că Europa le-ar putea rezolva singură, dacă ar dori acest lucru. Pentru că multe dintre ele țin de flexibilitate, reducerea birocrației și legi mai flexibile în domeniul muncii”, a declarat pentru Reuters Christian Bruch, CEO al Siemens Energy.

UE, în declin?

Un studiu comandat de industrie, publicat miercuri, sugerează că indicatorii economici vitali ai Europei sunt în scădere.

Raportul Deloitte a constatat că UE avea un avantaj clar față de omologii internaționali în doar trei dintre cele 22 de criterii evaluate pentru competitivitate, inclusiv în ceea ce privește utilizarea materialelor reciclate. În privința prețurilor energiei, a costurilor birocratice pentru companii și a altor indicatori, Europa se afla în urma SUA și Chinei.

UE elaborează o lege pentru a stabili cerințele „Made in Europe” („Fabricat în Europa”) pentru bunurile achiziționate prin contracte publice, în încercarea de a reduce dependența sa puternică de China în ceea ce privește tehnologiile cheie.

Bruxellesul se pregătește, de asemenea, să revizuiască principala sa politică climatică, piața carbonului din UE, care a devenit din ce în ce mai sensibilă din punct de vedere politic, pe măsură ce industriile se confruntă cu prețuri ridicate la energie și importuri mai ieftine.

Divergențe despre strategie

UE se confruntă cu războiul comercial al lui Donald Trump, precum și cu restricțiile chineze asupra exporturilor de minerale critice de care blocul de 27 de țări are nevoie urgentă.

De asemenea, blocul comunitar are nevoie de mai multă creștere economică pentru a acoperi decarbonizarea și digitalizarea și pentru a-și consolida apărarea în fața unei Rusii aflate în război.

Dar, deși toate țările UE doresc un bloc mai competitiv, ele nu sunt de acord asupra modului în care să ajungă acolo.

Președintele francez Emmanuel Macron și-a reînnoit apelul către UE de a se angaja în împrumuturi comune mai mari pentru a investi pe scară largă și a contesta hegemonia dolarului, precum și pentru a promova strategia „Made in Europe”.

Această abordare a divizat țările UE și i-a alarmat pe producătorii de automobile, care achiziționează multe componente pentru mașini din afara UE.

Germania susține că soluția este creșterea productivității, mai degrabă decât acumularea de noi datorii, subliniind necesitatea acordurilor comerciale.

Foștii prim-miniștri italieni Mario Draghi și Enrico Letta, autori ai două rapoarte influente din 2024 privind provocările la adresa competitivității UE și a pieței sale unice, vor participa la summitul de joi.

Letta a spus că mesajul său principal va fi angajamentul de a respecta termenul limită pentru finalizarea pieței unice a UE până în 2028.

„Cred că aceasta este singura modalitate de a răspunde lui Trump și presiunilor externe la care este supusă Uniunea Europeană din partea Chinei, Rusiei și Statelor Unite în diferite moduri”, a declarat el, pentru Reuters.