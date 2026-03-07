Cel mai sentimental primar al Bucureștiului. Remarcabilele schimbări din mandatul lui Barbu Delavrancea

Piața Lahovari la început de secol XX. În dreapta imaginii, tramvaiul tras de cai. Foto credit: M.M.B.

Dintre numeroșii primari pe care i-a avut Bucureștiul, unul visa ca Bucureștiul să fie nu ca Parisul, ci ca Viena.

Scriitor vrăjit de cuvinte, autor al faimoasei piese de teatru “Apus de Soare”, avocat „al cauzelor pierdute” și mare orator în epocă, ministru al Lucrărilor Publice, Barbu Delavrancea a fost primar al Bucureștiului o perioadă scurtă de timp, 1889-1901.

A fost o perioadă scurtă, dar densă în fapte. În timpul mandatului său, printre multe alte inițiative benefice orașului, remarcabile rămân extinderea și înființarea unor noi linii de tramvai electrificate.

Citește, pe B365.ro, cum a schimbat Bucureștiul primarul Barbu Delavrancea.