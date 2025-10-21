CFR Infrastructură vine cu explicații în scandalul anulării trenurilor. Compania de stat spune că are datorii de 200 milioane lei și că sunt probleme cu plata salariilor

CFR Infrastructură, care a suspendat circulația câtorva zeci de trenuri CFR Călători, spune că este într-o situație financiară dificilă din cauza datoriilor pe care operatorul le are. Sunt probleme cu plata salariilor și au apărut întârzieri la plata furnizorilor de materiale, lucrări, servicii și energie. Explicațiile vin după ce peste 70 de trenuri au fost anulate marți, mai multe decât se știa inițial.

Datoriile totale ale Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA depășesc 200 milioane lei, dintre care 100 de milioane lei provin de la CFR Călători. Compania spune că nu au putut fi plătite integral salariile și că sunt întârzieri de patru luni la plata orelor suplimentare și la tichete de masă.

Marți la prânz, ministrul Transporturilor spunea că Autoritatea pentru Reformă Feroviară a alocat pentru CFR Călători suma de 243 de milioane de lei și pot fi din acești bani plătite datoriile către CFR Infrastructură. „Nu voi tolera astfel de comportamente, iar cine nu înțelege că este în slujba cetățeanului va pleca acasă”, spunea Ciprian Șerban.

CFR SA a dat un comunicat în care explică implicațiile financiare ale restanțelor înregistrate de CFR Călători.

„A fost afectat în mod direct fluxul de lichidități”

„Ca urmare a comunicatului emis anterior privind suspendarea temporară a circulației unor trenuri operate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA revine cu precizări referitoare la impactul economic pe care neîncasarea sumelor aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.) îl are asupra activității companiei.

Neîncasarea la termen a obligațiilor financiare din partea CFR Călători a condus la acumularea unor creanțe restante în valoare de 100.203.237,65 lei, ceea ce a afectat în mod direct fluxul de lichidități necesar derulării activităților curente ale companiei.

În acest context, CFR SA se confruntă cu o situație financiară dificilă, care a generat următoarele consecințe:

imposibilitatea achitării integrale a chenzinei, aceasta fiind plătită doar în proporție de aproximativ 50%;

neplata drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, respectiv tichetele de masă și orele suplimentare, pentru o perioadă de peste 4 luni;

întârzieri semnificative la plata furnizorilor de materiale, lucrări, servicii și energie;

dificultăți în achitarea taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.

În prezent, datoriile totale ale Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA se ridică la peste 200 milioane lei, sumă generată în mare parte de neîncasarea creanțelor datorate de operatorii de transport feroviar de călători.

CFR SA subliniază că aceste efecte nu afectează activitatea de siguranță feroviară, însă constrâng semnificativ capacitatea companiei de a-și onora obligațiile financiare curente și de a menține în parametri optimi activitatea operațională.

Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” SA își exprimă în continuare disponibilitatea de dialog cu toți operatorii feroviari și cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în vederea identificării unor soluții urgente pentru reluarea integrală a circulației trenurilor și restabilirea echilibrului financiar”.