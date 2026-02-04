China acuză UE de „discriminare” în ancheta asupra unui gigant din domeniul energiei

Turbinele eoliene ale companiei chineze Goldwind în parcul eolian Chaiyaphum, Thailanda, pe 5 octombrie 2023. Imagine ilustrativă. FOTO: Wang Teng / Xinhua News / Profimedia

China a acuzat miercuri Uniunea Europeană (UE) de măsuri „discriminatorii” și a avertizat că va lua „măsurile necesare” pentru a-și apăra companiile în fața unei anchete a Bruxellesului asupra gigantului chinez din domeniul energiei curate Goldwind, informează AFP.

Comisia Europeană a anunțat marți că va deschide o anchetă aprofundată asupra acestei companii din domeniul turbinelor eoliene, suspectată de concurență neloială.

„Uniunea Europeană recurge frecvent la instrumente comerciale și economice unilaterale, luând măsuri discriminatorii și restrictive față de companiile chineze”, a afirmat Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Beijing.

„Acestea sunt semnale protecționiste, care dăunează imaginii UE și subminează încrederea întreprinderilor chineze care doresc să investească în Europa”, a mai declarat el, în cadrul unei conferințe de presă.

Purtătorul de cuvânt a solicitat UE să „își onoreze angajamentele în materie de deschidere a piețelor și să respecte principiul concurenței loiale”.

Comisia Europeană a indicat marți, într-un comunicat, că se teme că subvențiile importante acordate, potrivit acesteia, de Beijing către Goldwind „dăunează concurenței” în sectorul energiei eoliene.

La rândul său, Ministerul Comerțului din China și-a exprimat miercurea trecută „nemulțumirea profundă” față de ancheta europeană, pe care o critică pentru „lipsa de dovezi” și „procedura opacă”.

„Îndemnăm partea europeană să-și corecteze imediat practicile eronate”, a afirmat Ministerul Comerțului într-un comunicat, considerând că această măsură a UE va „frâna tranziția verde, atât în Europa, cât și la nivel mondial”.

„Partea chineză va urmări îndeaproape evoluția cazului și va lua măsurile necesare pentru a apăra cu fermitate drepturile și interesele legitime ale companiilor chineze”, a subliniat ministerul.

China, actor major în sectorul energiei eoliene de la sfârșitul anilor 2000 și până în prezent, s-a situat în ultimii ani pe primul loc la nivel mondial.

Multe țări occidentale sunt îngrijorate de afluxul de exporturi chinezești ieftine, care destabilizează producătorii locali, precum Vestas din Danemarca sau GE Vernova din Statele Unite.

Uniunea Europeană anunțase deja că va deschide o primă anchetă în acest dosar în aprilie 2024.