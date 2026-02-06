Cine este Iulian Cârlogea, unul dintre cei vizați de perchezițiile DNA de la Primăria Sectorului 5 

Perchezițiile făcute vineri de procurorii anticorupție la Primăria Sectorului 5 vizează mai mulți angajați ai instituției, printre care și city managerul Iulian Cârlogea, conform surselor HotNews. Dosarul se referă la fapte de corupție în domeniul imobiliar, mai exact la modul de eliberare a unor autorizații de construcție pentru blocuri, conform surselor HotNews.

Pe lângă Iulian Cârlogea, printre suspecți se mai află și angajați ai Poliției Locale, directorul adjunct și un șef de serviciu, și arhitectul șef al Sectorului 5. Sursele citate au precizat că au loc 9 percheziții, dintre care 4 la primărie și 5 la persoane fizice.

Infracțiunile investigate sunt trafic de influență, luare și dare de mită, în legătură cu emiterea de autorizații pentru construirea unor blocuri noi.

Iulian Cârlogea nu a putut fi contactat de HotNews pentru o reacție privind perchezițiile care îl vizează. Nici primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, nu a răspuns apelurilor HotNews.

Iulian Cârlogea este nepotul lui Cristian Popescu Piedone

Conform site-ului Primăriei Sectorului 5, Iulian Constantin Cârlogea este administratorul public (city manager) al Sectorului 5 din anul 2020, când primar era Cristian Popescu Piedone.

Cârlogea este nepotul lui Cristian Popescu Piedone din partea soției – fiul surorii acesteia, a scris site-ul de investigații Snoop.ro. În 2020, imediat ce a ajuns la conducerea Primăriei Sectorului 5, Piedone l-a pus city manager.

Potrivit CV-ului său, a avut o pauză de un an, în perioada 2022-2023, când a deținut funcția de director general adjunct la Salubrizare Sector 5 SA, companie în subordinea primăriei.

Nuntă într-un local de lux, lăudat de Cristian Popescu Piedone când era șef la ANPC

Snoop.ro a dezvăluit că Cârlogea a făcut nuntă la un local de lux pe care Piedone, pe atunci șef ANPC, îl lăudase cu o lună înainte, la un control făcut în calitatea de președinte al ANPC, funcție din care Piedone a fost înlăturat tot în urma unei anchete DNA. Iulian Cârlogea nu a răspuns mesajelor și întrebărilor Snoop pe acest subiect.

Complexul de cinci stele din Delta Dunării, Lebăda Luxury Resort & Spa, este deținut de oamenii de afaceri Iulian Robu și Constantin Căpățână, cunoscuți mai ales pentru dezvoltarea complexului Militari Residence.

Potrivit Snoop, Ana-Veronica Șerban, soția lui Cârlogea, angajată și ea a primăriei, avea un apartament într-un complex deținut de patronii resortului Lebăda, dezvoltatori imobiliari din Sectorul 5.

Primăria lui Piedone le-a eliberat dezvoltatorilor certificate de urbanism în 2023. Conform unei investigații Libertatea realizate de actuala echipă Snoop, Cârlogea mai are doi frați care au lucrat sau lucrează la Primăria Sector 5, George-Cristian (fost consilier local din partea PUSL) și Viorel Cârlogea, care a fost adjunct în Poliția Locală S5. La ora actuală, Viorel Cârlogea figurează pe site-ul instituției ca director executiv la Direcția de control din cadrul Primăriei Sectorului 5.