Cum explică PNL că a votat împotriva unui proiect USR care reintroduce obligativitatea publicării declarațiilor de avere

Comisia pentru administrație publică din Camera Deputaților a dat luni un aviz negativ pe un proiect de lege care ar menține publice declarațiile de avere ale demnitarilor și funcționarilor publici. USR critică decizia PSD și PNL de a da un aviz negativ. Președintele Comisiei, Florin Roman (PNL), susține că „proiectul este scris neconstituțional”.

Propunerea de lege a fost depusă de USR la Camera Deputaților în 8 decembrie anul trecut. Camera decizională va fi Senatul.

Propunerea a primit aviz pozitiv de la Consiliul Economic și Social, însă Consiliul Legislativ (condus de fostul deputat PSD Florin Iordache) și Comisia pentru drepturile omului au dat avize negative.

Proiectul de lege vine în contextul în care Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, pe 25 mai 2025, că declarațiile de avere și de interese nu trebuie să includă bunurile și veniturile soților. De asemenea, judecătorii constituționali au declarat neconstituțional articolul de lege care prevede obligația de publicare a declarațiilor pe site-ul Agenției Naționale de Integritate.

Cum explică PNL votul împotriva legii

Contactat marți de HotNews, președintele Comisiei pentru administrație și deputatul PNL Florin Roman a spus că în primul rând trebuie întrebată și Agenția Națională de Integritate (ANI) ce părere are despre acest proiect.

Roman a declarat că avizul este unul negativ „pentru că proiectul este scris neconstituțional”.

„Poate întrebați și pe cei de la USR care v-au dat comunicatul de ce au votat pentru un proiect neconstituțional. Iar dl. Brian (n. red.: deputat USR) care v-a transmis comunicatul prezent la ședință nici nu a deschis gura, ca să susțină, știind că este neconstituțional”, a explicat Roman.

Luni, după ședința Comisiei pentru administrație, USR a transmis un comunicat de presă în care critica „partidele vechi” de faptul că se opun asupra proiectului de lege.

HotNews a cerut o reacție și din partea PSD privind votul dat în Comisia pentru administrație, însă până la ora publicării acestei știri nu am primit niciun răspuns.

USR: Celelalte partide ignoră dorința românilor

Deputatul USR Cristian Brian a spus într-un dialog cu HotNews că în timpul ședinței Comisiei cei de la PSD și PNL au invocat „aspecte tehnice” pentru a justifica votul lor.

„Au mers mai degrabă pe aspecte tehnice, care s-au regăsit inclusiv în punctul de vedere al Consiliului Legislativ, care de regulă nu prea dă avize nefavorabile, de regulă vine cu propuneri pentru a se îmbunătăți din punct de vedere tehnic inițiativa legislativă, dar de data asta a fost un punct de vedere vehement. S-au legat de aspectul ăsta, invocând și aspecte de constituționalitate, cumva ignorând dorința românilor”, a explicat Cristian Brian în discuția cu HotNews.

Întrebat dacă în perioada următoare USR va încerca să aibă discuții cu cei de la PNL și PSD, având în vedere că sunt și parteneri de guvernare, Brian a declarat că „mi-aș dori să treacă într-o anumită formă, chiar dacă va fi depus cu colegii din coaliția de guvernare”.

„Din primele discuții sau din atitudinea cel puțin pe care am văzut-o în Comisia de administrație se pare că nu… Acum comisia de raport este cea juridică. Acolo de fapt contează, dar până acum s-a dat un semnal, faptul că se doresc ținute la secret declarațiile de avere”, a declarat deputatul.

Ședința Comisiei juridice care trebuie să dea raport final a avut loc marți, însă proiectul USR nu a fost discutat, fiind amânat pentru o ședință ulterioară.

Ce modifică concret proiectul USR

Proiectul prevede că declarațiile de avere vor fi publice, dar vor fi anonimizate datele personale ale membrilor de familie și adresele exacte ale bunurilor imobile, păstrând doar indicarea județului sau a țării unde acestea se află, conform USR.

Doar deputații PSD și AUR din Comisia pentru administrație au votat pentru acest proiect.

„În lipsa acestor modificări, din iunie, nu vom mai putea vedea declarațiile de avere ale demnitarilor și vom pierde un instrument esențial de luptă împotriva corupției și averilor nejustificate”, a spus deputatul USR Cristian Brian, citat într-un comunicat de presă.