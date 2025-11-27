„Dacă vorbesc, se oprește emisiunea”. Un om de afaceri povestește despre influența lui Sebastian Ghiță

Într-un dialog cu jurnaliștii GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin și Dan Udrea, omul de afaceri botoșănean Valeriu Iftime a vorbit despre anii în care Sebastian Ghiță era unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din România.

Sebastian Ghiță a fondat Asesoft în 1997 și l-a transformat într-unul dintre cele mai mari grupuri IT din România în perioada 2000 – 2015. A deținut postul RTV (devenit ulterior România TV) și echipa de baschet Asesoft Ploiești.

De-a lungul anilor, a fost implicat în mai multe dosare privind contracte publice, fiind acuzat de corupție, trafic de influență, spălare de bani și alte infracțiuni grave.

