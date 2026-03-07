Vreme caldă în următoarele zile. Unde vor fi temperaturi de până la 18 grade Celsius

Temperaturile se vor situa săptămâna viitoare peste normalul perioadei în toată țara, cu maxime de până la 18 grade Celsius, în timp ce probabilitatea de ploaie va rămâne redusă, potrivit prognozei săptămânale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), citate de Agerpres.

Astfel, în intervalul 7 martie, ora 20:00 – 8 martie, ora 8:00, în regiunile sudice și sud-estice cerul va fi variabil, local cu nebulozitate stratiformă sau ceață spre sfârșitul intervalului. În restul teritoriului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile minime se vor încadra între -6 grade în estul Transilvaniei și 6 grade în Dealurile de Vest.

În București, cerul va fi variabil, iar spre sfârșitul intervalului va crește probabilitatea pentru nebulozitate joasă sau ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de -1, respectiv 1 grad.

Temperaturile rămân peste mediile perioadei

În intervalul 8 martie, ora 8:00 – 9 martie, ora 8:00, valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă și, în general peste mediile multianuale. În sud și sud-est, cerul va fi variabil, cu nebulozitate stratiformă sau ceață, local în prima parte a zilei și din nou noaptea. În restul țării cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare mai ales noaptea în sudul Banatului, cu viteze la rafală în general de 50 – 55 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade în sudul Banatului.

Și în Capitală, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă sau ceață spre sfârșitul intervalului, dar posibil și în primele ore ale zilei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12 – 13 grade, iar cea minimă de -2…1 grad.

Pentru intervalul 9 martie, ora 8:00 – 10 martie, ora 8:00, valorile de temperatură se vor situa în continuare peste mediile multianuale specifice perioadei. În estul și sudul țării în primele ore ale zilei și din nou spre sfârșitul intervalului local va fi nebulozitate joasă sau ceață, în timp ce în restul teritoriului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele Carpaților Meridionali, cu rafale în general de 70 – 80 km/h, precum și în sud-vest, cu viteze mai mari în sudul Banatului (de 55 – 65 km/h) și izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 18 grade, iar cele minime între -10 grade în estul Transilvaniei și 7 grade în Dealurile de Vest.

În București, în intervalul menționat, cerul va fi variabil, cu nori joși și posibil ceață în prima parte a zilei și din nou noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de -1, respectiv 1 grad.

Intensificări ale vântului

În intervalul 10 martie, ora 8:00 – 11 martie, ora 8:00, cerul va fi variabil, cu înnorări în sudul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, iar pe parcursul zilei local și în Banat, Moldova și sudul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor situa în general între 10 și 16 grade, iar cele minime între -8 grade în estul Transilvaniei și 6 grade în Dealurile de Vest. Mai ales dimineața și noaptea va fi ceață, local în regiunile extracarpatice și izolat în rest.

În Capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13 – 14 grade, iar cea minimă de 0 – 1 grad, mai coborâtă în zona preorășenească. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Meteorologii anunţă ploi slabe în vestul ţării

Prognoza meteorologică pentru intervalul 11 martie, ora 8:00 – 12 martie, ora 8:00, arată o vreme cu un cer variabil, cu înnorări temporare în vestul țării unde izolat vor fi posibile ploi slabe, dar și în regiunile extracarpatice unde local vor persista. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 și 18 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 8 grade în Dealurile de Vest. Va fi ceață local în sudul și estul teritoriului și izolat în rest.

Pentru București, intervalul este caracterizat de o vreme caldă, cu înnorări temporare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 12 – 13 grade, iar cea minimă de 0 – 2 grade.

Meteorologii prognozează pentru intervalul 12 martie, ora 8:00 – 15 martie, ora 8:00, valori termice peste cele specifice perioade, iar în regiunile vestice vor fi posibile ploi slabe. Și în Capitală, valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă.

