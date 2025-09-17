Danemarca nu a invitat SUA la exercițiul militar pe care îl desfășoară în Groenlanda, cel mai mare din istoria insulei

Prim-ministra Mette Frederiksen, fotografiată la bordul navei daneze de patrulare „Vaedderen” în timpul vizitei sale în Groenlanda, FOTO: Mads Claus Rasmussen / AFP / Profimedia

Danemarca nu a invitat forțele armate ale Statelor Unite să participe la „Arctic Light 2025”, cel mai mare exercițiu militar din istoria modernă a Groenlandei, în contextul în care aliații NATO își intensifică cooperarea în domeniul apărării în Arctica pe fondul interesului președintelui Donald Trump pentru insulă, relatează Reuters.

Comandantul Danemarcei pentru Zona Arctică, generalul Soren Andersen, a confirmat că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a fost invitat, dar că niciunei unități militare americane nu i s-a cerut să participe.

„Colaborăm cu colegii noștri de la Baza Spațială Pituffik a Statelor Unite, dar nu au fost invitați cu unități la acest exercițiu”, a declarat Andersen pentru Reuters.

Statele Unite au participat anterior la exerciții militare conduse de Danemarca în Groenlanda. Un purtător de cuvânt al Ambasadei SUA la Copenhaga a precizat că „deși nu participăm la acest exercițiu anume, continuăm cooperarea militară solidă cu Regatul Danemarcei și cu alți aliați arctici”.

Exercițiu militar cu o „semnificație politică puternică”

Analistul militar independent Hans Peter Michaelsen a declarat pentru Reuters că exercițiul are „o semnificație politică puternică”, menită să demonstreze responsabilitatea Danemarcei asupra Groenlandei împreună cu aliații NATO.

„Exercițiul este, în esență, conceput pentru a le arăta americanilor că Danemarca are grijă de Groenlanda și o face cu sprijinul altor mari state membre NATO”, afirmă Michaelsen.

Generalul Andersen a respins însă sugestiile potrivit cărora manevrele ar fi fost destinate să transmită un mesaj către Washington.

Danemarca și-a intensificat investițiile în apărare și activitatea militară în Groenlanda, un teritoriu semiautonom al său, după comentariile președintelui american Donald Trump privind preluarea acestui teritoriu strategic și criticile sale la adresa eforturilor Danemarcei de a-l apăra.

Relații încordate între Danemarca și SUA

Relațiile dintre Copenhaga și Washington s-au deteriorat în acest an din cauza refuzului lui Trump de a exclude posibilitatea de a lua Groenlanda prin forță. Luna trecută, Danemarca l-a convocat pe cel mai înalt diplomat american la Copenhaga în legătură cu informații privind presupuse operațiuni de influență sub acoperire desfășurate de cetățeni americani în Groenlanda.

Exercițiul „Arctic Light 2025”, care se desfășoară în perioada 9–19 septembrie, implică peste 550 de soldați, inclusiv forțe speciale, din Danemarca, Franța, Germania, Suedia și Norvegia.

Danemarca desfășoară o fregată, elicoptere și avioane de luptă F-16, în timp ce Franța a contribuit cu o navă militară, o aeronavă cisternă pentru realimentare în zbor și o unitate de drone.

Generalul Andersen a declarat pentru Reuters că exercițiul pregătește scenarii potențiale care implică intensificarea activităților ruse și chineze în Arctica.

Purtătorul de cuvânt al ambasadei SUA a spus că eforturile aliaților NATO de a asigura pregătirea pentru apărarea în Arctica sunt binevenite.

Statele Unite, care au menținut 17 baze în Groenlanda în timpul Războiului Rece, au în prezent o prezență permanentă doar la Baza Spațială Pituffik din nord-vestul Groenlandei.