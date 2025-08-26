De ce ezită statele europene să confiște activele Băncii Centrale ale Rusiei. „Este ca o gâscă care face ouă de aur”

Belgia şi Germania sunt sceptice în ce priveşte confiscarea activelor Băncii Centrale a Rusiei care sunt în prezent îngheţate în Uniunea Europeană, transmit DPA şi Reuters, citate de Agerpres.

Activele suverane ale Rusiei îngheţate de la începutul războiului din Ucraina ar trebui să rămână deocamdată în custodia Euroclear din Belgia, întrucât confiscarea lor în beneficiul Ucrainei ar ridica probleme de ordin legal, a indicat marţi premierul belgian Bart De Wever.

Statele G7 au îngheţat aproximativ 300 miliarde de dolari de active suverane ale Rusiei, din care, potrivit Comisiei Europene, circa 210 miliarde de euro (245 miliarde de dolari) se află în UE, în principal sub formă de obligaţiuni guvernamentale la depozitarul Euroclear.

„O foarte mare parte dintre aceste fonduri sunt imobilizate la Bruxelles la Euroclear. Ştiu că există guverne care încearcă să confişte banii. Dar aş vrea să avertizez că acest lucru nu este aşa de uşor din punct de vedere legal”, a declarat premierul belgian într-o conferinţă de presă comună cu cancelarul german Friedrich Merz la Berlin.

De Wever a afirmat că activele includ fonduri ale Băncii Centrale a Rusiei care au imunitate legală, ceea ce înseamnă că orice decizie politică de confiscare a lor ar putea avea repercusiuni grave. „Alte ţări îşi vor retrage la rândul lor fondurile de stat. Aceasta va avea consecinţe sistemice şi, de asemenea, este foarte periculos dintr-o perspectivă juridică. Consider că ar trebui să menţine aceste fonduri de stat imobilizate”, a spus el.

Dobânzile la aceste active sunt utilizate acum pentru a finanţa arme şi muniţii pentru Ucraina. De Wever a mai spus că că este acceptabilă utilizarea dobânzilor pentru a ajuta Ucraina, însă a avertizat în privinţa folosirii fondurilor principale.

„Este ca o gâscă care face ouă de aur. Ar trebui să păstrăm această gâscă. Şi, în final, când vom vorbi despre un tratat de pace, gâsca poate fi pusă atunci pe masă … până la acel moment, este înţelept să păstrăm situaţia aşa cum este astăzi”, a adăugat el.

Cancelarul Merz a avertizat, la rândul său, în legătură cu efectele negative asupra pieţei de capital, şi că alte ţări şi-ar putea retrage şi ele fondurile de stat.