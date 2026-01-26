Sari direct la conținut
Actualitate

E oficial: PRO TV a anunțat ce îi ia locul lui Măruță și mai face o mutare

HotNews.ro
E oficial: PRO TV a anunțat ce îi ia locul lui Măruță și mai face o mutare
foto: PRO TV

PRO TV a anunțat care sunt cele două seriale care vor lua locul emisiunii lui Cătălin Măruţă din 9 februarie. În plus, mai face o modificare în grilă, scrie PaginadeMedia.

După 18 ani, PRO TV a anunțat recent că renunță la emisiunea La Măruță, iar știrea a făcut valuri în media românească. Televiziunea nu a comunicat oficial motivele despărțirii, dar a precizat la câteva zile după anunțul despărțirii că în locul emisiunii va difuza seriale.

Astăzi, a venit și anunțul oficial cu numele celor două seriale care vor fi difuzate în intervalul 14.00 – 16.00 –  „La marginea lumii” şi „Leyla”, două seriale turcești.

Nu e singurul anunț al zilei făcut de PRO TV. Televiziunea a anunțat că mută emisiunea „Lecții de viață” de la ora 14.00 la ora 16.00, după cele două seriale.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro