E oficial: PRO TV a anunțat ce îi ia locul lui Măruță și mai face o mutare

PRO TV a anunțat care sunt cele două seriale care vor lua locul emisiunii lui Cătălin Măruţă din 9 februarie. În plus, mai face o modificare în grilă, scrie PaginadeMedia.

După 18 ani, PRO TV a anunțat recent că renunță la emisiunea La Măruță, iar știrea a făcut valuri în media românească. Televiziunea nu a comunicat oficial motivele despărțirii, dar a precizat la câteva zile după anunțul despărțirii că în locul emisiunii va difuza seriale.

Astăzi, a venit și anunțul oficial cu numele celor două seriale care vor fi difuzate în intervalul 14.00 – 16.00 – „La marginea lumii” şi „Leyla”, două seriale turcești.

Nu e singurul anunț al zilei făcut de PRO TV. Televiziunea a anunțat că mută emisiunea „Lecții de viață” de la ora 14.00 la ora 16.00, după cele două seriale.