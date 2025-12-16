Emilia Șercan, mesaj despre Justiție după ce a văzut lista participanților la show-ul Survivor de la Antena 1

Emilia Sercan a protestat mai bine de două săptămâni în fața Parchetului General, Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Ani de zile, tot felul de condamnați penal sau de persoane controversate au fost promovate în unele dintre cele mai populare și urmărite show-uri TV, iar lucrul ăsta continuă”, a reacționat marți jurnalista Emilia Șercan, după ce postul de televiziune Antena 1 a anunțat lista vedetelor care vor participa la emisiunea „Survivor”. Ea critică „diluarea reperelor” de către televiziunile din România și spune că „o mână de ajutor a dat-o și justiția”.

Pe lista participanților la show, publicată de Antena 1 și citată de Pagina de Media, se află nume precum fostul politician Cristian Boureanu și omul de afaceri Călin Donca.

„Survivor de la Antena 1, una dintre cele mai urmărite emisiuni de divertisment, are ediția asta ca invitați un politician și un afacerist cu prbleme penale, dar și un fotbalist arestat pentru ca a condus băut la volan. Când astfel de personaje sunt transformate în celebrități, mesajul transmis publicului este că notorietatea poate face pe oricine frecventabil. ”, a scris Emilia Șercan, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

Ce mai afirmă jurnalista de la PressOne:

Ani de zile, televiziunile generaliste și de știri au contribuit la diluarea reperelor, la inversarea valorilor și la stabilirea altor standarde pentru tolerabil sau normal. Ce-i drept, o mână de ajutor a dat-o și justiția, care a scăpat pe banda rulantă toți corupții din politică și afaceri.”

„O altă contribuție importantă a avut-o și clasa politică. În prezent, în Guvernul României avem pe post de vicepremier un condamnat penal – Marian Neacșu, de la PSD”, a remarcat Emilia Șercan, în finalul postării ei.

Cine sunt concurenții de la Survivor

Pe lista publicată de Antena 1 pentru show-ul Survivor, care va fi difuzat începând din ianuarie, se află Aris Eram fiul Andreei Esca, cel care mai colaborează cu televiziunea la emisiunea „Neața, cu Răzvan și Dani”, handbalista Patricia Vizitiu sau fosta asistentă tv Marina Dina.

Dar numele-surpriză de pe listă sunt doi oameni de afaceri cu probleme penale: Boureanu și Donca.

Fostul politician Cristian Boureanu a fost acuzat, în luna mai 2008 de DNA, în dosarul „Loteria Națională”, de abuz în serviciu.

Nouă ani mai târziu, pe 10 iunie 2017, Boureanu a fost arestat preventiv 30 de zile sub acuzația de ultraj, după ce a atacat un ofițer de poliție care i-a cerut să se identifice, în cadrul unui control rutier de rutină. Doi ani mai târziu, pe 9 mai 2019 Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv pe Cristian Boureanu la un an și nouă luni de închisoare cu suspendare în acest dosar.

În același an, pe 15 noiembrie 2019 procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Cristian Boureanu pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. Acesta a scăpat în mai 2023 de proces, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a încetat definitiv procesul împotriva sa ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

Un alt concurent cu probleme în justiție este omul de afaceri Călin Donca. Potrivit Digi24, în septembrie 2023, milionarul brașovean a fost arestat, fiind acuzat de procurori de înșelăciune cu criptomonede, constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. A stat în arest trei luni, iar ulterior, în arest la domiciliu. Și această măsură a fost înlocuită apoi cu cea a controlului judiciar.

Fostul fotbalist Gabriel Tamaș, care și el a avut probleme cu legea, se află de asemenea pe lista concurenților. Tamaș a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare în 2014, pentru un incident din 2013, când a spart ușa unui bloc din București și a tulburat ordinea publică.