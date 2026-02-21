Emmanuel Macron, despre decizia Curții Supreme a Statelor Unite privind tarifele lui Trump: „În democrații, este important ca puterea să fie contrabalansată”

Emmanuel Macron și Donald Trump pozează pentru fotografi la Summitul de Pace pentru Gaza, organizat în Egipt pe 13 octombrie 2025, FOTO: Yoan Valat / AFP / Profimedia Images

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă că decizia Curții Supreme a Statelor Unite privind tarifele comerciale impuse de președintele Donald Trump arată cât de important este ca, într-o democrație, să existe mecanisme de control și echilibru între puterile statului, notează Reuters.

„Nu este un lucru rău să existe o Curte Supremă și, prin urmare, statul de drept”, a spus el la Salonul Internațional al Agriculturii de la Paris, răspunzând unei întrebări despre decizia pronunțată vineri de Curtea Supremă a SUA, care a anulat tarifele impuse de Trump țărilor din jurul lumii.

„În democrații, este important ca puterea să fie contrabalansată”, a spus Macron.

El a adăugat că Franța va analiza consecințele noii taxe vamale globale de 10% anunțate de Trump și se va adapta, subliniind că țara dorește să continue să își exporte produsele, inclusiv pe cele agricole, de lux, din industria modei și din sectorul aeronautic.

Macron a mai spus că este nevoie de calm și că regula cea mai echitabilă este „reciprocitatea”, nu „a fi supuși unor decizii unilaterale”.

Trump a semnat un nou tarif global de 10% imediat după ce judecătorii i-au blocat taxele vamale

Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat vineri taxele vamale extinse impuse de Trump în temeiul unei legi destinate utilizării în situații de urgență națională.

Ulterior, el a oficializat impunerea unei taxe de 10% pentru toate importurile la nivel global.

Liderul de la Casa Albă le-a mulțumit celor trei judecători de la Curtea Supremă a SUA care au votat în favoarea taxelor sale vamale pentru „puterea și înțelepciunea lor, și iubirea față de țara noastră”, dar i-a criticat dur pe cei șase din majoritatea care le-a anulat, spunând că aceștia sunt „foarte nepatriotici și foarte neloiali Constituției noastre”.