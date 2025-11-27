Explicațiile lui Bolojan privind disputele din coaliție pe încasările la TVA: „Planurile de comuniare diferă de ce se discută la masă”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, la Digi24, că discută constant cu liderul PSD, Sorin Grindeanu şi cu ceilalţi lideri de partide din coaliţia de guvernare şi că împreună au o comunicare „cât se poate de bună”. Premierul susţine, însă, că în lumea politică sunt întotdeauna două tipuri de abordări: comunicarea din întâlniri private sau din şedinţe şi comunicare publică, care diferă.

„Să ştiţi că şi cu domnul Grindeanu şi cu ceilalţi preşedinţi de partide am discuţii constante, discutăm despre probleme de guvernare, ne vedem săptămânal, de obicei marţi, în şedinţa de coaliţie ,discutând problemele de guvernare şi avem o comunicare şi eu încerc să am o comunicare cât se poate de bună cu toţi cei cu care trebuie să relaţionez”, a declarat Ilie Bolojan, citat de News.ro.

Întrebat dacă Sorin Grindeanu avea informaţii eronate când a declarat că au scăzut încasările din TVA, deşi datele de la Ministerul Finanţelor au arătat că au crescut încasările, Bolojan s-a referit la „două tipuri de abordări”.

„Aici sunt întotdeauna, în lumea noastră, două tipuri de abordări. Cele care se fac în spaţii private, în întâlniri, în care lucrurile se derulează raţional, într-o manieră cât se poate de corectă. În general, aceste lucruri se întâmplă în şedinţele de Guvern. Şi chiar dacă sunt păreri divergente, chiar dacă în şedintele de lucru nu suntem toţi de acord cu o speţă sau alta, dar la final se ajunge la o soluţie şi o punem în practică. Cel de-al doilea plan este planul de comunicare. În general, în planurile de comunicare ale multor persoane publice apar declaraţii, poziţionări care sunt diferite de ceea ce se discută la o masă, de informaţiile care se dau”, a mai declarat Bolojan.

Încasările din TVA, subiect de controverse

În chestiunea încasărilor din TVA – unde unii afirmă că s-a încasat mai bine, alţii că s-a încasat mai puţin deşi TVA a crescut de la 1 august, Bolojan a declarat: „Ministerul de Finanţe a ţinut legătura în permanenţă cu toate partidele. Domnul Nazare a participat la şedinţele de coaliţie în care a prezentat care este evoluţia încasărilor, care sunt problemele bugetare”.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre încasările la bugetul de stat că a văzut în această perioadă diverse puncte de vedere, unele care spuneau că s-a colectat mult mai bine, altele care spun că, din contră, chiar dacă au crescut TVA, încasările n-au fost pe măsură. Liderul PSD a anunţat că a cerut o analiză la colegii săi şi va veni cu un punct de vedere.

Ministerul Finanţelor a arătat, luni seară, că încasările din TVA, în perioada iulie-septembrie, au fost de aproximativ 35,48 mld lei, dintr-un total de 94,75 mld lei aferent primelor 9 luni ale anului 2025.

În plus, raportat la perioada ianuarie – septembrie 2025 vs. 2024, peste 2/3 din veniturile suplimentare de TVA comparativ cu anul trecut sunt generate în perioada iulie-septembrie. ANAF a încasat din TVA în luna august 12.556,82 milioane lei, iar în luna septembrie 12.207,44 milioane lei.

Ministerul Finanţelor susţine că luna august este, în mod tradiţional, una dintre lunile cu cel mai redus nivel al activitãţii economice, de aici şi încasările mai reduse, în ciuda creşterii TVA de la 1 august.

Senatorul PSD Felix Stroe a scris, luni, pe Facebook, că „analiza execuţiilor bugetare arată că TVA-ul majorat aduce mai puţine încasări la bugetul statului, ca pondere în PIB, faţă de perioada dinaintea majorării. Mai mult decât atât, nu contribuie la scăderea deficitului şi prin urmare este un EŞEC”.

„Din nefericire, tot acum plătim cu toţii preţul lipsei de viziune economică a premierului în funcţie, respectiv o inflaţie reaprinsă, dublă faţă de începutul anului, ca urmare a creşterii TVA şi a renunţării la plafonarea preţului energiei. De remarcat diferenţa dintre cât TVA – ca pondere în PIB – se încasa în 2021 şi 2022 ( 6,1 % din PIB) şi cât se încasează acum ( 5,7% din PIB), deşi, din luna august cotele de TVA au crescut – de la 5 şi 9%, la 11%, pentru cota redusă şi de la 19% la 21%, pentru cea generală”, a mai scris social-democratul, nefiind dingurul reprezentant al PSD care a transmis mesaje de acest gen.

„Alternativa PSD la măririle de TVA şi de impozite a fost şi rămâne stimularea economiei, deci implicit a încrederii şi a consumului, secondată de impozitarea progresivă, care este mult mai etică şi justă social”, a mai transmis Felix Stroe.

Şi fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Năsui a criticat creşterea TVA, într-un mesaj postat pe Facebook luni: „Cifrele tot confirmă ce am spus: taxe mai mari, încasări mai mici. Creşterea TVA doar a sărăcit românii. Să sperăm că vor învăţa puţină economie din asta şi nu vor mai creşte taxe pentru că «trebuie»”.