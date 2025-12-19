Fără dreptul de veto, nu are rost ca Ungaria să mai fie în UE, spune Viktor Orban

Dreptul de veto este „o putere validă și utilă fără de care nu are rost să fim în Uniunea Europeană”, a afirmat vineri, la Bruxelles, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban.

În cadrul unei conferințe de presă după un summit al Uniunii Europene, Viktor Orban a declarat că există o legătură directă între suveranitatea națională și nivelul de trai, „motiv pentru care nu trebuie să facem parte dintr-un imperiu”, relatează vineri agenția ungară de presă MTI, preluată de Agerpres.

„Dacă statele naționale pot fi private de puterea lor de veto în chestiuni foarte importante, atunci Uniunea Europeană în ansamblu va deveni un imperiu, ceea ce nu este doar o chestiune de suveranitate pentru unguri și pentru mine personal, ci și o chestiune economică”, a mai afirmat premierul Ungariei.

El a adăugat că nu a fost niciodată martorul unei perioade în care „am prosperat ca parte a unui imperiu opresiv”.