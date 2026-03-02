FESTIVALUL CĂRȚILOR DESCHISE – „Cărțile prind viață” între 6 – 22 martie 2026 la Opera Comică pentru Copii

Opera Comică pentru Copii (OCC) anunță cea de-a patra ediție a Festivalului Cărților Deschise, cel mai colorat eveniment dedicat lecturii și creativității din calendarul cultural al primăverii bucureștene. Timp de trei weekenduri consecutive, între 6 și 22 martie 2026, sediul OCC se transformă într-o imensă bibliotecă vie, unde cartea nu rămâne între coperți, ci cântă, dansează și prinde viață pe scenă.

Ediția din acest an face parte din campania națională „Fitness pentru mintea copiilor”, care reunește organizații neguvernamentale, edituri, librării și parteneri educaționali cu scopul de a promova lectura și gândirea critică în rândul copiilor. Mesajul campaniei: la fel cum sportul întărește corpul, cititul este cel mai bun antrenament pentru imaginație, empatie și curaj.

Cifrele ediției 2026: 90 de evenimente | 57 de autori | 8 edituri | 10 parteneri editoriali | 3 lansări de carte | 8 prezentări de carte | 39 de ateliere de creație | 70 de spectacole

Ghid de acces şi participare

Accesul în Grădina OCC este liber pe toată durata festivalului. Lansările de carte, spectacolele-lectură, întâlnirile cu autorii și majoritatea atelierelor interactive sunt gratuite. Atracțiile din zona de joacă (Trenulețul, Caruselul, Roata Magică, Muzeul Unicornilor, Aventura Parc ș.a.) se accesează pe baza Cardului OCC (3 lei cardul fizic, care se încarcă cu tichete, 1 tichet = 3 lei). Unele evenimente necesită înscriere prealabilă, indicată în program.

OCC organizează și o campanie de donație de cărți împreună cu Asociația „Dăruiește o lume de basm!”, prin care vizitatorii pot aduce cărți pentru copii din medii vulnerabile.

Program: Vineri 16:00–20:00

Sâmbătă–Duminică 10:00–20:00

Adresă: Calea Giulești nr. 16, București

Informații: operacomica.ro/festival/festivalul-cartilor-deschise/

@occfestival (Facebook & Instagram)

Weekendul 1: 6 – 8 martie 2026

Primul weekend deschide festivalul cu o selecție de ateliere, lecturi și întâlniri cu autori și artiști cunoscuți.

Vineri, 6 martie

Festivalul debutează în după-amiaza zilei de vineri cu atelierul „Camera mea de poveste”, susținut de arhitectul Vasile–Valentin Drăgănescu, care introduce copiii în lumea designului interior și a arhitecturii. Tot vineri, Alina și Cristian Ion aduc la Casa Cărții atelierul „Pic din țara viselor și Jocul inteligențelor și al valorilor” (Talent Club), iar seara VoiceUpKids propune un atelier de public speaking pentru copii: „Cum să vorbești clar și cu încredere?”, susținut de Emanuel Popescu.

Sâmbătă, 7 martie

Sâmbăta oferă un program extins pe toată ziua. Dimineața debutează cu atelierul „Miko” al Editurii Trei (Andreea Iatagan) și cu seria „Jocuri, Joacă și Conectare în Familie” de la Funlandia. La ora 12:00, soprana Felicia Filip deschide formatul „Artiștii citesc povești” pe Scena Căsuța din Copac – unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului, în care personalități invitate citesc din cartea preferată a copilăriei lor. Urmează întâlnirea cu scriitoarea Ioana Pârvulescu și regizoarea Claudia Ciobanu, dedicată musicalului „Invizibilii”. Seria de lecturi continuă cu Denisa Nicolae, Liviu Romanescu și Adrian Nour. După-amiaza mai include Mornin’ Poets Junior cu Ovidiu Baron – „Antologeek I & II. Cum ne descoperim pasiunile prin poezie” – și atelierele English Kids Academy.

Duminică, 8 martie

Ziua de duminică debutează devreme cu atelierele Asociației InfinitEdu dedicate înțelegerii textului, atât pentru copii (grupele 6–10 ani și 9–14 ani), cât și pentru părinți (coordonate de Melania Țucureanu și Eryka Lang). Evenimentul de vârf al zilei este Parada personajelor din cărți by Nemira (ora 11:00): copiii sunt invitați să vină costumați în personajul preferat și să concureze pentru premii oferite de Editura Nemira și OCC. După-amiaza, Atelierele de Oratorie și Dezbateri (Mădălin Guruianu) propun o sesiune despre „Pescărușul Jonathan”, iar Editura Curtea Veche prezintă volumul „Libelula de foc” de Paul George Sandu, cu actrița Mădălina Mușat ca invitată specială.

Weekendul 2: 13 – 15 martie 2026

Al doilea weekend intensifică ritmul cu o lansare de carte, un spectacol de animație și o diversitate mai mare de ateliere și întâlniri cu autori.

Vineri, 13 martie

Vinerea continuă cele două ateliere recurente: „Camera mea de poveste” (arh. Vasile–Valentin Drăgănescu) și „Pic din țara viselor” (Talent Club), pregătind publicul pentru weekendul ce începe.

Sâmbătă, 14 martie

Una dintre cele mai bogate zile ale festivalului/ dimineața aduce simultan – atelierul de lectură și ilustrație „Cameleonul Cami la cofetărie” (Editura Arthur, cu Luminița Corneanu şi Andrei Damian), atelierul aniversar PanDa al Editurii Trei (Ruxandra Georgescu) și atelierul Funlandia. La ora 11:30 are loc lansarea cărții „Constantin Brâncuși și coloana din văzduh” de Alina Bâltâc, din Colecția Români de Succes a Editurii Corint, moderată de Ioana Revnic. Formatul „Artiștii citesc povești” continuă cu Irina Velcescu (11:30), Aura Corbeanu (14:00) și Andrea Gavriliu (14:15). Mornin’ Poets Junior revine cu „Sebastian în vis. Relația părinte–copil”, în prezența poetului Radu Vancu. Seara rezervă două momente deosebite: spectacolul „Țup — IMPOSIBIL e doar un cuvânt” al Centrului Independent pentru Arta Animației (ora 18:00) și întâlnirea cu autorul Alex Donovici, creatorul seriei Țup (Editura Curtea Veche, ora 19:00). Atelierul de Caligrafie semnat de Schneiderpen.ro completează oferta zilei.

Duminică, 15 martie

Duminica este dedicată în mare măsură înțelegerii textului și explorării ilustrației. InfinitEdu propune ateliere paralele pentru copii și părinți pe parcursul întregii zile. La ora 12:00, Octav & Delia Ungureanu (Editura Arthur) susțin atelierul de benzi desenate „Club miniGrafic”, iar „Clubul curioșilor” cu Alina Negoiță și Irina Hărătău animă Scena Căsuța din Copac. Un moment inedit îl reprezintă atelierul „Descoperă cu Nezumi universul manga în limba română”, propus de Editura Nemira, cu traducătoarea Mălina Coșan și editoarea Andreea Roșeț.

Weekendul 3: 20 – 22 martie 2026

Ultimul weekend al festivalului aduce noi lansări de carte, momente poetice și un final care celebrează diversitatea lumii literare.

Vineri, 20 martie

Vinerea de final menține seria de ateliere recurente: „Camera mea de poveste” și „Pic din țara viselor”, deschizând weekendul de final.

Sâmbătă, 21 martie

Ziua aduce două lansări de carte: „Animale Hazlii pentru Copii” de Alec Blenche (Editura Univers) și „Caietele care scriu povești”, noua colecție de caiete școlare Aperta. Dimineața include atelierul de lectură și ilustrație cu Rucsandra Enache (Editura Trei) și seria „Artiștii citesc povești” cu Ana Bianca Popescu. Mornin’ Poets Junior încheie seria cu „Cartea lui Lucas. Asta e lumea în care copiii noștri vor trăi”, cu invitata Irina Georgescu. După-amiaza, English Kids Academy revine cu ambele ateliere ale festivalului, iar seara aduce atelierul de imaginație „Dar Motan visează” al Editurii Nemira, cu Cristina Andone.

Duminică, 22 martie – Ziua de Închidere

Ultima zi a festivalului reunește toate formatele care au definit ediția 2026. InfinitEdu propune o ultimă rundă de ateliere dedicate lecturii active. „Clubul curioșilor” și atelierul de lectură și ilustrație „Petrecere cu unicorn” (Adela Maria Calistru, Editura Arthur) animă dimineața. Seria „Artiștii citesc povești” se încheie cu Daniel Nuță. După-amiaza rezervă trei prezentări de carte: „Tărâmul Poveștilor Uitate” și „Adina și Regina Măsura” de Bianca Partenie (Editura Univers), „George Enescu și drumul spre muzică” (A fost Odată) și „Povești adevărate din străbuni” de Daniela Nane şi Elena Nane. Tot duminică, Crina Carp de la PLANNOR propune atelierul interactiv „Visează să zbori”.

Partenerii evenimentului

Parteneri editoriali: Editura Arthur | Editura Corint | Editura Curtea Veche | Editura Gama | Editura Nemira | Editura Sofiami | Editura Trei | Editura Univers

Parteneri culturali și educaționali: Bookster | Mornin’ Poets Junior | Schneiderpen.ro | Aperta | A fost Odată | English Kids Academy | PLANNOR | VoiceUpKids | Funlandia | Piața de carte

Campania națională „Fitness pentru mintea copiilor”: Digital Nation | Fundația Bosch România | Asociația InfinitEdu | Generația SMART

Festivalul Cărților Deschise face parte din campania națională „Fitness pentru mintea copiilor”, lansată pe 4 februarie 2026, de Ziua Internațională a Cititului Împreună. Demersul reunește trei organizații neguvernamentale, alături de 10 edituri, librării, Opera Comică pentru Copii și zeci de parteneri educaționali și media, într-una dintre cele mai ample inițiative dedicate promovării lecturii și antrenării gândirii copiilor din România. Campania se desfășoară între 4 februarie și 15 martie 2026 și estimează implicarea a peste 1.000 de profesori și 1.000 de părinți, precum și acumularea a peste un milion de minute de lectură cu voce tare. Detalii complete și lista activităților gratuite sunt disponibile pe platforma dedicată campaniei: generatiasmart.ro/FitnessPentruMinte.

Opera Comică pentru Copii este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Capitalei și a Consiliului General al Municipiului București, condusă din anul 2014 de către soprana Felicia Filip. Unică în lume prin segmentul de public căruia i se adresează, Opera Comică pentru Copii îi apropie pe cei mici de artă şi cultură, atât prin spectacole de calitate – operă, balet, musical, concerte-lecție, operetă, teatru muzical – cât şi prin diverse proiecte conexe inovatoare precum festivaluri de vară și de iarnă, Atelierele „Micul Artist”, „Magazinul OCC”, Tururile „În Spatele Cortinei”, „Petreceri de ziua de naștere”, „Aventura Parc” sau „Voluntariat”. Mai multe informații pe operacomica.ro.

