FOTO Prima imagine cu Nicolas Maduro după capturare

Președintele american Donald Trump a postat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, prima imagine cu Nicolas Maduro, care a fost capturat de forțele americane într-o operațiune din Caracas și este pe drum spre New York pentru a fi judecat.

Președintele american a postat și un clip video în care se văd elicoptere care lansează lovituri aeriene noaptea, sugerând că sunt din operațiunea americană din Caracas.

Clipul are derpt Coloană sonoră melodia „Fortunate Son” a formației Credence Clearwater Revival, asociată cu războiul din Vietnam mai ales pentru că a fost folosită de mai mulți regizori în filme cu această temă, inclusiv în scene de luptă cu elicoptere.