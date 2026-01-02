FOTO Semnal important transmis de Kim Jong Un, care și-a dus fiica la mausoleul Kumsusan

Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, Ju Ae, pe care probabil că o pregătește să-i fie succesoare, și-a însoțit părinții în prima sa vizită publică la mausoleul Kumsusan pentru a aduce omagiu foștilor lideri ai țării, potrivit fotografiilor publicate vineri de presa de stat de la Phenian.

Ju Ae a apărut din ce în ce mai des în presa regimului nord-coreean în ultimii trei ani, alimentând speculațiile analiștilor și ale serviciilor secrete din Coreea de Sud că ar putea fi la rând pentru a deveni lidera de generația a patra a țării, notează Reuters.

Cheong Seong-chang, vicepreședinte al think tank-ului Sejong Institute, consideră că prima apariție a lui Ju Ae la palatul Kumsusan ca fiind o mișcare calculată a tatălui său înaintea viitorului congres al partidului de guvernământ, la care succesiunea ei ar putea fi oficializată.

Kim a fost însoțit de soția sa, Ri Sol Ju, și de înalți oficiali în cadrul vizitei din 1 ianuarie, Ju Ae aflându-se între părinții săi în sala principală a Palatului Soarelui Kumsusan, potrivit fotografiilor publicate de agenția de știri de stat KCNA.

Kim Jong Un cu fiica și soția. Foto: KCNA

Hong Min, expert în Coreea de Nord la Institutul Coreean pentru Unificare Națională, a declarat că Pehnianul a prezentat o imagine a „familiei stabile” a lui Kim, arătându-le pe soția și fiica lui Kim alături de el la evenimente importante.

Nu se știe sigur ce vârstă are Kim Ju Ae

Kim Ju Ae, despre care se crede că s-a născut la începutul anilor 2010, a participat la sărbătorile de Anul Nou din acest an, potrivit presei de stat., care a publicat și imagini.

Kim Jong Un cu fiica sa de Anul Nou. Foto: KCNA

De asemenea, în septembrie, ea a călătorit la Beijing împreună cu tatăl ei, în prima sa ieșire publică în străinătate.

Kim merge în vizite la Kumsusan pentru a-și onora bunicul și fondatorul statului, Kim Il Sung, și pe tatăl său, Kim Jong Il, la date și aniversări importante, acestea fiind evenimente care subliniază conducerea dinastică a țării.

Coreea de Nord nu a confirmat niciodată vârsta lui Ju Ae.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Unificării din Coreea de Sud a refuzat să comenteze apariția lui Ju Ae. Un oficial a declarat presei că, în opinia guvernului, este prea devreme să se spună că ea este succesoarea, având în vedere vârsta ei și faptul că nu deține o funcție oficială.

Hong a spus că potențialele roluri ale celorlalți copii ai lui Kim necesită prudență în ceea ce privește concluziile privind pretențiile la succesiune ale lui Ju Ae.

„Este practic imposibil să o desemneze public pe Kim Ju Ae, despre care se crede că tocmai a împlinit 13 ani, ca succesoare, când ea nu are nici măcar vârsta necesară pentru a se înscrie în Partidul (Muncitorilor)”, a spus Hong.