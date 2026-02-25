FOTO Stephen Hawking, pe șezlong între femei în bikini, într-o imagine din dosarele Epstein

Stephen Hawking, care s-a stins din viață în 2018, la vârsta de 76 de ani, apare în una dintre imaginile din documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA în privința infractorului sexual Jeffrey Epstein, așa-numitele dosare Epstein, potrivit The Telegraph.

În fotografia respectivă, renumitul om de știință este pe un șezlong, ținând în mână un cocktail, iar lângă el sunt două femei în sutien și bikini.

Imaginea a fost găsită în milioanele de documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA despre activitatea și legăturile lui Jeffrey Epstein, un finanțist căzut în dizgrație după valul de acuzații de infracțiuni sexuale, care s-a sinucis în închisoare în 10 august 2019.

Stephen Hawking, într-o imagine din dosarele publicate de Departamentul de Justiție despre Jeffrey Epstein. Credit: DOJ/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Din informațiile The Telegraph, fotografia în care apare Stephen Hawking a fost făcută în marja unui simpozion științific de la Hotelul Ritz Carlton din Saint Thomas, Insulele Virgine ale SUA, în 2006, când omul de știință britanic a ținut un discurs despre cosmologia cuantică.

Cele două femei erau îngrijitoarele sale, conform publicației britanice. Hawking, care a trăit cu o boală a neuronului motor mai bine de jumătate de secol, a murit în 14 martie 2018, la vârsta de 76 de ani.

Stephen Hawking, menționat de 250 de ori în dosarele Epstein

Omul de știință este menționat de 250 de ori în dosarele publicate de Departamentul de Justiție și a apărut și în fotografii de pe insula lui Epstein, inclusiv la un grătar din martie 2006, într-o croazieră cu barca și într-un tur cu submarinul alături de o femeie blondă neidentificată.

Stephen Hawking s-a numărat printre cei 21 de oameni de știință care au vizitat Little Saint James, insula finanțistului căzut în dizgrație, cu cinci luni înainte ca Epstein să fie pus sub acuzare că a cerut o minoră în scopuri de prostituție.

În dosar apare și un e-mail scris de Epstein în 2015 în care se discută despre cum trebuie combătute o serie de acuzații lansate de Virgina Giuffre, printre care și una conform căreia Hawking a participat la o orgie cu minore.

Giuffre, care s-a sinucis în aprilie 2025, la vârsta de 41 de ani, a susținut multă vreme că a fost traficată de Epstein și abuzată sexual de Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii. Andrew a negat întotdeauna că ar fi comis vreo faptă ilegală.

„Puteți oferi o recompensă oricărora din prietenii, cunoștințele sau familia Virginiei care iese în față și ajută să demonstreze că acuzațiile ei sunt false”, scria în e-mail.

„Cea mai puternică este (acuzația referitoare la) cina Clinton și noua versiune din Insulele Virgine conform căreia Stephen Hawking a participat la o orgie cu minori”, mai scria în mesaj.

În replică, Ghislaine Maxwell, fosta iubită a lui Epstein, aflată în prezent în închisoare pentru rolul ei în traficul sexual, i-a răspuns că este o „idee foarte proastă”.

În dosare apare și un presupus pont primit de FBI conform căruia Epstein și Hawking au mers la un „club gay exclusiv masculin” în 2011, însă pontul nu a fost dovedit.