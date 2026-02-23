Iranienii protestează din nou împotriva regimului. A treia zi consecutivă de manifestații ale studenților

Studenții iranieni continuă să sfideze autoritățile, manifestând luni pentru a treia zi consecutiv, la câteva săptămâni după ce forțele de securitate au înăbușit revoltele de amploare, soldate cu mii de victime. Noile proteste vin în contextul în care Statele Unite iau în calcul lovituri aeriene împotriva Republicii Islamice, informează Reuters.

Instituții de presă de stat au transmis că studenții au scandat sloganuri anti-guvernamentale la Universitatea Teheran, au ars steaguri la Universitatea al-Zahra, dedicată exclusiv femeilor, iar la Universitatea Amir Kabir s-a ajuns la încăierări.

Reuters a verificat un clip video cu studentele de la Universitatea al-Zahra scandând sloganuri precum „Vom revendica Iranul”, însă nu a putut confirma data la care a fost înregistrat.

Într-un nou semnal privind tensiunile în creștere din Orientul Mijlociu, Statele Unite au început să retragă personalul neesențial și familiile angajaților de la ambasada din Beirut, a anunțat un oficial al Departamentului de Stat.

Președintele SUA Donald Trump a amenințat Iranul în repetate rânduri de la protestele desfășurate la scară națională în luna ianuarie, spunând joi că „lucruri cu adevărat rele se vor întâmpla” dacă negocierile dintre cele două țări nu vor duce la un acord.

Washington vrea ca Iranul să renunțe la o mare parte din programul nuclear, despre care crede că este menit să creeze o bombă, să limiteze raza de acțiune a rachetelor doar pentru distanțe scurte și să înceteze susținerea grupărilor pe care le sprijină în Orientul Mijlociu.

SUA au trimis forțe aeronavale în Orientul Mijlociu, punând presiune pe Iran în timp ce își pregătește răspunsul la solicitările americane.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, se confruntă deja cu cea mai mare criză din cei 36 de ani de când este la vârful puterii, cu o economie în dificultate din cauza sancțiunilor internaționale și cu nemulțumiri în creștere care au dus la proteste masive în ianuarie.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a spus, duminică, că s-au înregistrat „semnale încurajatoare” la discuțiile cu SUA, deși un al doilea portavion american se îndreaptă către Orientul Mijlociu.

Trump nu a oferit detalii legate de un posibil atac asupra Iranului. Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru Reuters, săptămâna trecută, că nu există încă „un sprijin unitar” în interiorul administrației pentru declanșarea unui atac.