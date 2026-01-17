JD Vance, din nou în fruntea unui mare marș contra avortului desfășurat în capitala SUA

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, va fi capul de afiș al Marșului pentru Viață, un miting anual împotriva avortului, care va avea loc vinerea viitoare la Washington, DC, potrivit unui purtător de cuvânt al vicepreședintelui, citat de CNN.

„Vicepreședintele Vance este recunoscător zecilor de mii de americani care se deplasează în fiecare an la National Mall pentru a-și exprima sprijinul pentru viață și așteaptă cu nerăbdare să se alăture lor pentru al doilea an consecutiv”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui JD Vance.

Acesta a adăugat că președintele Donald Trump „a obținut mai multe victorii pentru mișcarea pro-viață decât orice alt președinte din istorie”.

Vance a luat cuvântul și la marșul din 2025, desfășurat la doar câteva zile după învestirea lui Donald Trump.

Șeful Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, este de asemenea așteptat să ia cuvântul la marșul anti-avort, potrivit site-ului evenimentului.