Reuniune fără precedent în Coreea de Nord: Kim Jong-Un „a trasat cursul unei acțiuni militare imediate” / Ce se află în spatele deciziei de a detona legăturile terestre cu Sudul

Detonarea drumurilor și a căilor ferate de la granița dintre Coreea de Nord și cea de Sud sugerează o strategie de „fortificare” a Phenianului, care oglindește abordarea lui Vladimir Putin, spun experții citați de publicația The Korea Herald.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a convocat luni o reuniune fără precedent, asemănătoare unui consiliu de securitate națională, în cadrul căreia a schițat cursul unei „acțiuni militare imediate”, un răspuns la ceea ce regimul său susține că a fost o incursiune sud-coreeană cu drone deasupra Phenianului, a anunțat marți presa de stat citată de AFP.

În paralel, Coreea de Nord a aruncat în aer secțiunile de drum și cale ferată aflate pe teritoriul său în zona fortificatei zone de frontieră cu Sudul, a anunțat marți armata sud-coreeană, o acțiune care amplifică tensiunile în peninsula coreeană.

Reuniunea convocată de Kim a avut loc la patru zile după declarația Ministerului de Externe al Coreei de Nord, care a acuzat Coreea de Sud că a trimis drone în spațiul aerian al Phenianului în trei ocazii – pe 3, 9 și 10 octombrie – pentru a arunca pliante de propagandă împotriva Nordului.

Armata sud-coreeană a adoptat o poziție de ambiguitate strategică, fără să confirme sau să nege acuzațiile.

„După ce a ascultat un raport privind activitatea relevantă desfășurată de Statul Major General și pregătirea de luptă a marilor unități combinate, el (Kim) a stabilit direcția acțiunii militare imediate și a indicat sarcinile importante care trebuie îndeplinite în funcționarea descurajării războiului și în exercitarea dreptului la autoapărare pentru protejarea suveranității, securității și intereselor naționale”, a relatat presa de stat nord-coreeană într-un comunicat în limba engleză.

Relatarea detaliază de asemenea măsurile pregătite de fiecare oficial care a luat parte la reuniune, măsuri ce vizează pregătirea Coreei de Nord pentru un eventual conflict.

Ministerul Unificării de la Seul a confirmat marți că „reuniunea consultativă privind apărarea și securitatea națională” a fost prima care a avut loc în acest format, scrie publicația sud-coreeană de limbă engleză The Korea Herald.

