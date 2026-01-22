Sari direct la conținut
LOTO: Premiu de peste 1,1 milioane lei câştigat la tragerea Noroc. Unde a fost jucat biletul

  • Maria Ionescu
HotNews.ro
Bilet la Joker, Foto: Agerpres
Bilet la Joker, Foto: Agerpres

Loteria Română informează că s-a câştigat un premiu în valoare de peste 1,1 milioane de lei la tragerea de joi la jocul Noroc.

„La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, a anunțat joi seară Loteria Română.

Aceasta anunță de asemenea că „la tragerea JOKER s-a câştigat premiul la categoria a III-a, în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro”.

Loteria a postat pe reţelele sociale biletele câştigătoare la extragerea de joi seară.

