Mesajul ferm al ministrului de Externe al Danemarcei, după întâlnirea cu Rubio și JD Vance pe tema Groenlandei

Ministrul danez de externe Lars Lokke Rasmussen și cel groenlandez, Vivian Motzfeldt, au susținut o conferință de presă în fața ambasadei Danemarcei de la Washington după întâlnirea cu reprezentanții SUA, FOTO: John McDonnell / AP / Profimedia Images

„Suntem în 2026 – poți face comerț împreună cu oamenii, dar nu poți face comerț cu oameni”, a spus Lars Lokke Rasmussen după discuțiile de la Washington.

Șeful diplomației daneze Lars Lokke Rasmussen a explicat în mod clar că SUA vor să preia controlul asupra Groenlandei, dar că Danemarca are o cu totul altă abordare și că întâlnirea cu oficialii SUA nu a dus la depășirea acestui dezacord.

Mesajul postat în noaptea de miercuri spre joi pe rețelele sociale a sintetizat declarațiile deja făcute de oficialul danez după întâlnirea pe care a avut-o cu secretarul de stat al SUA Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance.

La întâlnire a participat și Vivian Motzfeldt, ministra de Externe a Groenlandei.

În mesajul său, Rasmussen a a spus că discuțiile cu SUA vor continua, dar a subliniat „linia roșie” a guvernului de la Copenhaga.

„Securitatea pe termen lung poate fi asigurată respectând integritatea teritorială a Regatului Danemarcei și dreptul la autodeterminare al poporului groenlandez. Respectând dreptul internațional și Carta ONU”, a spus el.

Iată mesajul ministrului danez:

„Ministra @vivianmotzfeldt și cu mine ne-am întâlnit astăzi cu vicepreședintele @vp J.D. Vance și secretarul @secrubio.

Aș dori să le mulțumesc amândurora pentru această întâlnire sinceră și constructivă.

Suntem de acord asupra obiectivului: consolidarea securității pe termen lung în Arctica. Însă nu suntem de acord asupra metodei.

A fost o bună ocazie pentru a clarifica o serie de aspecte:

Noi, Regatul Danemarcei, ne-am intensificat deja contribuția în Arctica, angajându-ne să investim miliarde de dolari în nave, drone, avioane de vânătoare etc. și suntem pregătiți să facem mai mult.

În temeiul acordului de apărare din 1951, SUA pot solicita oricând să își intensifice prezența militară în Groenlanda. Suntem pregătiți să examinăm orice astfel de cerere în mod constructiv și rapid.

În cele din urmă, întrucât Groenlanda este membră a NATO prin intermediul Regatului Danemarcei și este acoperită de articolul 5, am dori să vedem un rol mai puternic al NATO.

Toate acestea se pot întâmpla fără ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei.

La reuniunea de astăzi, nu am reușit să depășim dezacordul nostru fundamental în ceea ce privește metoda. Dar am convenit să continuăm discuțiile. Vom vedea dacă putem găsi o modalitate de a răspunde preocupărilor americane în materie de securitate, respectând în același timp limitele noastre.

În acest scop, am decis să înființăm un grup de lucru la nivel înalt, care se va reuni pentru prima dată în câteva săptămâni.

Poziția SUA este că trebuie să preia controlul asupra Groenlandei.

Noi continuăm să credem că securitatea pe termen lung poate fi asigurată respectând integritatea teritorială a Regatului Danemarcei și dreptul la autodeterminare al poporului groenlandez. Respectând dreptul internațional și Carta ONU. Aceasta este linia noastră roșie.

Suntem în 2026 – poți face comerț împreună cu oamenii, dar nu poți face comerț cu oameni”.

Misiune militară europeană în Groenlanda

Mai multe state aliate din NATO, printre care Germania, Norvegia și Suedia, au început să desfășoare trupe în Groenlanda, într-un gest de sprijin pentru guvernele de la Copenhaga și Nuuk.

Desfășurarea de trupe are loc după reuniunea cu miză ridicată între oficiali americani, danezi și groenlandezi, care a indicat că există în continuare diferențe fundamentale, dacă nu chiar ireconciliabile, între modul în care Washingtonul, Copenhaga și Nuuk privesc viitorul insulei.

Președintele american Donald Trump a declarat încă o dată miercuri că „Groenlanda este foarte importantă pentru securitatea națională”.

„Groenlanda este foarte importantă pentru securitatea națională, inclusiv a Danemarcei”, a afirmat președintele SUA. „Iar problema e că Danemarca nu poate face nimic în această privință dacă Rusia sau China vor să ocupe Groenlanda, dar noi putem face de toate. Ați aflat asta săptămâna trecută în legătură cu Venezuela”, a adăugat el, referindu-se la operațiunea în care forțele americane i-au capturat pe Nicolas Maduro și soția lui.

„Cred că se va rezolva ceva”, a mai spus Trump.