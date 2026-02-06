Ministrul Justiției spune că este pentru o „evaluare riguroasă” a conținutului pe care minorii îl pot accesa pe rețelele sociale

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat vineri, pentru Digi24, că instituțiile statului trebuie să limiteze accesul minorilor la conținutul de pe rețelele sociale care incită în mod evident la violență sau la comportamente antisociale.

„Sunt pentru o anumită evaluare riguroasă a conținutului pe care minorii îl pot accesa pe rețelele de socializare, în sensul că trebuie să încercăm să limităm acest acces la acel conținut care este în mod vădit incitator la violență sau la comportamente antisociale”, a declarat Marinescu.

„Sunt situații deseori foarte grave în care minorii sunt angajați în săvârșirea unor infracțiuni sau devin victimele unor infracțiuni din păcate uneori comise tot de către minori”, a spus ministrul Justiției.

O anchetă a Comisiei Europene a scos la iveală modul în care TikTok a construit o „capcană digitală” prin funcții care anulează barierele psihologice ale utilizatorilor, ignorând deliberat impactul negativ asupra sănătății mintale.

Ce spune Comisia Europeană despre TikTok

Funcții precum scroll-ul infinit, autoplay-ul și notificările push constante nu sunt simple opțiuni de design, ci mecanisme care forțează creierul utilizatorului să intre într-un „mod pilot automat”, arată investigația preliminară a Comisiei Europene.

Executivul european subliniază că TikTok folosește un sistem de „recompensă variabilă” similar jocurilor de noroc, conceput special pentru a alimenta nevoia compulsivă de a consuma conținut nou.

TikTok este acuzată că a ignorat indicatori importanți ai utilizării compulsive, cum ar fi timpul pe care minorii îl petrec pe platformă noaptea sau frecvența cu care utilizatorii deschid aplicația. Cercetările științifice citate în anchetă arată că acest comportament „poate duce la un comportament compulsiv și poate reduce autocontrolul utilizatorilor”.