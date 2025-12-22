Moțiuni AUR împotriva a doi miniștri: Radu Marinescu și Cătălin Predoiu / Ministrul Justiției, chemat la Ora Guvernului de USR

Senatorii și deputații vor dezbate și vota luni câte o moțiune simplă ce vizează doi membri ai Guvernului Bolojan, ministrul Justiției, Radu Marinescu, și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

Moțiune simplă împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu

Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, urmează să fie dezbătută şi supusă votului, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, de la ora 15.00.

Moţiunea AUR se intitulează „Dreptate pentru România! Justiţia trebuie să devină cu adevărat un serviciu public în slujba românilor”.

În programul aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaților se arată că Guvernului i se rezervă 40 de minute, pe care le poate utiliza la începutul și la încheierea dezbaterilor, iar grupurilor parlamentare li se alocă timpul maxim corespunzător numărului membrilor fiecăruia, luându-se în calcul câte 5 secunde pentru fiecare deputat.

Potrivit moțiunii depuse la Biroul permanent, Ministerul Justiției are obligația constituțională și politică de a asigura o bună funcționare a Justiției, de a garanta drepturile și libertățile fundamentale și de a respecta legalitatea în activitatea instanțelor și a celorlalte autorități din sistemul judiciar, iar Radu Marinescu a manifestat, pe parcursul exercitării mandatului, „o lipsă evidentă de inițiativă și reacție”.

Radu Marinescu. Inquam Photos / Codrin Unici

Radu Marinescu, chemat la ora Guvernului

Ministrul Radu Marinescu este invitat şi la Ora Guvernului, de către USR, de la ora 16.00, pentru a da explicaţii despre unele „teme de interes major pentru viața politică, economică și socială”, potrivit Agerpres.

Acestea se referă, între altele, la „oligarhizarea sistemului judiciar”, respectiv „concentrarea deciziei în mâinile unor grupuri de influență, rețeaua de influență și de putere care acționează ilegitim în justiție, lipsa transparenței proceselor de numire și promovare, precum și efectele asupra independenței reale a magistraților, corupția și ineficiența din sistemul judiciar – analiza disfuncționalităților structurale, a vulnerabilităților instituționale și a măsurilor urgente necesare pentru creșterea integrității și eficienței actului de justiție”, precum și la răspunderea magistraților.

Alte teme invocate de USR sunt: meritocrația în promovarea magistraților în carieră, eficiența sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor, modul defectuos în care sunt accesate fondurile europene din PNRR, precum și „necesitatea corectării pachetului legilor justiției” – identifícarea articolelor problematice, efectele negative înregistrate de la intrarea lor în vigoare, precum și perspectiva Guvernului asupra inițierii unor modificări legislative conforme cu recomandările Comisiei Europene, ale Comisiei de la Veneția și ale organismelor internaționale relevante”.

Moțiune simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu

De asemenea, în Senat, de la ora 16.00, va fi dezbătută și votată moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, intitulată „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”, fostul premier Petre Carp fiind citat în prima parte a titlului.

Liderul grupului senatorial al AUR, Petrișor Peiu, a depus moțiunea simplă pe 17 decembrie, documentul fiind semnat de 42 de senatori din Opoziție (28 AUR, 12 Pace-Întâi România și 2 neafiliați).

Cătălin Predoiu. Inquam Photos / George Călin

„Obiectivul acestei moțiuni este foarte limpede: evaluarea responsabilității politice și morale a ministrului însuși. Într-un stat democratic, funcția publică nu este un privilegiu pe termen nelimitat, ci o răspundere. Iar atunci când această răspundere se traduce prin eșecuri repetate, intervenția Parlamentului devine obligatorie. Criza de încredere publică generată de prezența în fruntea statului a ministrului Predoiu impune o ruptură imediată de status quo”, se arată în textul moțiunii.

Semnatarii moțiunii susțin că Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este politizat, cu atribuții și competențe „suprapuse”, că „nu își respectă obligațiile internaționale asumate în relațiile cu partenerii externi” și că există „ingerințe directe” în concursurile organizate pentru funcțiile de conducere.

Funcțiile ocupate de ministrul Predoiu reprezintă, pentru semnatarii documentului, „12 ani de privilegii”.

„Longevitatea, în sine, nu este un păcat. În anumite contexte poate fi chiar o virtute. Nu și în cazul domnului Predoiu. Aici vorbim despre o acumulare de eșecuri, stângăcii și decizii greșite asumate conștient. Lista este mult prea lungă pentru a fi parcursă integral (…). Actualii guvernanți au reușit performanța de a scoate România din cursa pentru programul Visa Waiver, care ar fi permis cetățenilor români să călătorească în Statele Unite fără viză. Responsabilitatea principală pentru acest eșec răsunător revine Ministerului Afacerilor Interne, condus de Cătălin Predoiu. (…) Dar, poate, cel mai dureros rezultat al politicilor eronate ale MAI este succesiunea impresionantă de fugari, care găsesc aproape întotdeauna o portiță pentru a ieși din țară chiar înainte de pronunțarea condamnării definitive”, se mai arată în moțiune.

Senatorii AUR acuză „practicile abuzive de intimidare a opoziției democratice, pe care poliția, coordonată politic de Cătălin Marian Predoiu, le-a pus în aplicare în preajma și în timpul fiecărui proces electoral”.