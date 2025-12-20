Multe vedete pro-Putin din Rusia folosesc Instagram ca să facă bani, deși compania Meta este interzisă pe teritoriul țării / Ce denumire nouă a primit rețeaua

Situația Facebook și Instagram în Rusiei este una bizară. Deși compania Meta, care deține cele două platforme, este considerată „extremistă” și a fost interzisă prin lege pe teritoriul țării, foarte mulți ruși continuă să le folosească cu ajutorul VPN-urilor. Mai mult chiar, vedete pro-Putin din Rusia publică postări sponsorizate pe Instagram de pe urma cărora încasează venituri substanțiale.

Compania Meta Platforms Inc., proprietara Facebook și Instagram, a fost catalogată drept organizație extremistă și interzisă pe teritoriul Federației Ruse prin decizia Tribunalului Tverskoi din Moscova din 21 martie 2022, la aproape o lună după începutul invaziei din Ucraina.

Motivul invocat de judecători a fost acela că, Andy Stone, reprezentant al companiei Meta, a declarat pe contul său de Twitter, pe 11 martie 2022, că firma „a permis temporar exprimarea dorinței de moarte pentru președinții Rusiei și Belarusului, Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko, precum și apeluri la violență împotriva militarilor ruși implicați în invazia Rusiei în Ucraina”.

Stone a și fost condamnat, în lipsă, de o instanță din Rusia la 6 ani de închisoare pentru „justificarea în public a terorismului.”

În prezent, Instagram este blocat oficial pe teritoriul Federației Ruse, iar mențiunea denumirii acestuia în materiale video, podcasturi și în publicații pe internet trebuie să fie cu o notă de subsol, în care se menționează că „Meta este considerată o organizație extremistă pe teritoriul Rusiei”.

Urări pentru Putin, publicate pe o rețea „extremistă”



Cu toate acestea, multe vedete din Rusia, chiar și cele invitate la concertele de la „Pervîi Canal”, principala televiziune de stat din Rusia, și la evenimentele de la Kremlin, utilizează intens această rețea. Iată câteva exemple.

Cântărețul Oleg Gazmanov este una dintre vocile cunoscute ale Kremlinului, care, după invazia din Ucraina, a reînviat un cântec mai patriotic mai vechi, numit „Ofițerii”.

De mai multe ori, Gazmanov își exprima susținerea sa pentru Putin și acțiunile miltiare ale țării sale în Ucraina. Acesta publică activ secvențe de la concertele sale transmise de posturile TV federale, dar și transmite mesajele lui Putin cu ocazia zilei de naștere. „La mulți ani, domnule Președinte!

Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, răbdare și voință pentru a conduce cu demnitate țara noastră spre Victorie!”, scrie Gazmanov pe Instagram într-o postare la care este atașat un video inclusiv cu militarii ruși care participă la agresiunea rusă în Ucraina.

Pe Instagram, Gazmanov felicită rușii și de Ziua Constituției, și de Ziua Marii Revoluții din Octombrie.

Postări de pe contul de Instagram al lui Gazmanov. Screenshot via contul de Instagram al cântărețului



Cântărețul Shaman a devenit popular în Rusia după începerea războiului, datorită cântecelor sale care practic glorifică războiul din Ucraina.

Shaman, al cărui nume adevărat este Iaroslav Dronov, a devenit faimos mai ales pentru cântecul „Sunt rus” care a adunat pe canalul său de Youtube peste 44 de milioane de vizualizări.

Recent, în cadrul unui concert, Shaman a cântat această piesă, iar la final a apăsat pe „buton roșu”, adus într-o cutie neagră. În opinia mai multor experți și comentatori, momentul, care a fost primit cu urale de public, a reprezentat o aluzie la armă atomică, despre care propaganda rusă discută tot mai des.

Chiar și așa, acesta nu a renunțat la utilizarea Instagram, rețea considerată extremistă de Kremlin. Tot pe această platformă, cântărețul rus a anunțat nunta sa cu Ecaterina Mizulina, cea care este președinta „Ligii pentru Internet sigur din Rusia”, organizația care “a interzis” mai multe persoane publice, inclusiv din cauza atitudinii “neconforme” față de autoritățile ruse. Este important de menționat că nunta celor doi a avut loc, în mod simbolic, în Donbas, lucrul intenționat menționat în postarea pe Instagram. Cei doi au fost îmbrăcați în haine de culoarea asemănătoarea uniformelor militare.

Shaman și-a publicat nunta pe Instagram. Screenshot via Instagram





O altă cântăreață populară este Polina Gagarina, care recent a intrat în componența Consiliului prezidențial pentru cultură și a cântat inclusiv la concertele organizate direct de Kremlin, cu ocazia Zilei Rusiei și Zilei Unității Naționale. Și aceasta este, de asemenea, este foarte activă pe Instagram. Pe contul său, Polina Gagarina publică secvențe de la concertele sale, inclusiv cele transmise de „Pervîi Canal”, dar îi și felicită pe ruși de „Ziua Victoriei”, sărbătoare folosită de propaganda rusă pentru a sublinia așa-zisa superioritate militară față de Occident.

Contul de Instagram al Polinei Gagarina. Screenshot via Instagram

Jurnalista Ksenia Sobchak este fondatoare unui holding media, cu un canal de YouTube care are peste 4 milioane de abonați, dar și câteva canale de Telegram, utilizează activ Instagram.

Sobchak este fiica fostului primar al orașului Sankt-Petersburg, apropiat de Putin, și fostă candidată la prezidențiale în 2018. Contul de Instagram al lui Sobchak are 10 milioane de abonați. Acolo jurnalista publică secvențe din interviuri, foto și video din viața de zi cu zi, dar și plasează activ publicitate.



Este drept că, în interviurile sale, acolo unde este menționat cuvântul „Instagram”, de fiecare dată se adaugă o notă despre faptul că “Meta este considerată o organizație extremistă în Rusia”. Chiar și așa, practic, toți invitații săi menționează această rețea ca făcând parte din viața publică din țară.

Postare sponsorizată a jurnalistei Ksenia Sobchak. Screenshot via Instagram

O nouă denumire pentru Instagram

În mai multe show-uri însă, dar și pe rețelele sociale, unii oameni au decis să nu pomenească denumirea Instagram și numesc rețeaua запрещенограм”/zapreshenogram”, care înseamnă în limba rusă – interzis-gram”.

De altfel, pe rețeaua socială „Vkontakte” din Rusia, care ar fi trebuit să înlocuiască Facebook și Instagram, unii utilizatori îi îndeamnă pe urmăritori să le viziteze și conturile de „interzis-gram”.

Putin a interzis publicitatea pe Instagram. Fără efect deocamdată

În aprilie, Putin a semnat o lege privind interzicerea publicității pe Instagram.În nota explicativă se menționa că unii cetățeni ai Rusiei continuă să folosească Instagram și Facebook prin ocolirea interdicției, ceea ce „le creează proprietarilor acestor resurse informaționale ilegale posibilitatea de a obține venituri din difuzarea publicității, care, în totalul încasărilor, pot reprezenta între 50 și 90%”.

„Obținerea de venituri din publicitate de către proprietarii resurselor informaționale ilegale le permite acestora să creeze conținut nou, inclusiv informații interzise, și să mențină interesul utilizatorilor față de resursele lor”, se mai spune în nota informativă a legii.