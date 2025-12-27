Muza lui Baudelaire, ștearsă dintr-o operă monumentală a lui Courbet

Tabloul „L’Atelier du peintre” al lui Gustave Courbet, care se află în patrimoniul Musée d’Orsay. Sursă foto: Artelan / Alamy / Profimedia

Jeanne Duval, muza lui Charles Baudelaire, a fost ștearsă la cererea poetului din tabloul monumental „L’Atelier du peintre” al lui Gustave Courbet, care se află în patrimoniul Musée d’Orsay. După 170 de ani, figura ei reapare.

Ulei pe pânză pictat între anii 1854 și 1855, tabloul măsoară 598 x 361cm. El reprezintă, potrivit artistului, „întreaga lume care a venit la mine să fie pictată”. În dreapta, spunea el, se află „toți acționarii, adică prietenii, colegii de muncă, iubitorii de artă”, iar în stânga, „cealaltă lume a vieții cotidiene, masele, mizeria, sărăcia, bogăția, exploatații și exploatatorii, oamenii care trăiesc de pe urma morții”.

Între personaje, în primul grup, se află Charles Baudelaire, cufundat într-o carte, și, inițial, iubita lui de la acea vreme. Așa cum este tabloul cunoscut, lângă Baudelaire este un spațiu gol, locul unde stătea odată Jeanne Duval.

