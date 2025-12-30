Nepoata unui fost președinte american a murit la 35 de ani

Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte american John F. Kennedy, a murit la vârsta de 35 de ani. Familia sa a anunțat decesul, potrivit BBC.

„Frumoasa noastră Tatiana a trecut în neființă în această dimineață. Ea va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, a transmis familia ei, într-o postare pe rețelele sociale distribuită de Fundația Bibliotecii John F. Kennedy.

În noiembrie, Schlossberg, jurnalistă specializată în probleme climatice, a anunțat că a fost diagnosticată cu o formă agresivă de cancer. Ea a declarat într-un eseu că i s-a dat mai puțin de un an de viață.

Tatiana Schlossberg, în vârstă de 35 de ani, era fiica designerului Edwin Schlossberg și a diplomatei Caroline Kennedy.

Tatiana Schlossberg se adresează publicului în timpul ceremoniei de decernare a premiului John F. Kennedy Profile in Courage, la Biblioteca și Muzeul Prezidențial John F. Kennedy din Boston, 29 octombrie 2023. Credit line: Steven Senne / AP / Profimedia

Într-un articol publicat în revista The New Yorker, intitulat „A Battle With My Blood” (O luptă cu sângele meu), Schlossberg a dezvăluit că a fost diagnosticată cu leucemie acută în mai 2024, după ce a născut al doilea copil.

Schlossberg a descris tratamentele pe care le-a urmat, inclusiv chimioterapia și transplantul de măduvă osoasă, dar a mărturisit că medicii nu i-au dat un prognostic favorabil.

Ea a scris și despre durerea pe care se temea că moartea ei o va provoca familiei sale, care a îndurat multiple tragedii personale. Bunicul ei, președintele Kennedy, a fost asasinat în 1963, iar unchiul ei, John F. Kennedy Jr., a murit în 1999.