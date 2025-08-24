VIDIEO Nicușor Dan, de Ziua Independenţei Ucrainei: Hotărârea voastră, un exemplu puternic al luptei pentru libertate și democrație

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, un mesaj Ziua Independenţei Ucrainei, în care a reiterat sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra în faţa agresiunii continue a Rusiei

„Cu prilejul Zilei Independenţei Ucrainei, transmit cetăţenilor ucraineni cele mai calde felicitări şi urările mele sincere de pace şi securitate. În faţa agresiunii continue a Rusiei împotriva ţării dumneavoastră, aş dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra”, a transmis președintele în mesajul publicat pe site-ul presedinției.

De asemenea, Nicușor Dan a transmis că România va sprijini „eforturile de reconstrucţie ale Ucrainei şi calea dumneavoastră către integrarea europeană”.

„Hotărârea dumneavoastră serveşte ca un exemplu puternic al luptei pentru libertate şi democraţie împotriva unui inamic autocratic. În această zi specială, le urez prietenilor noştri ucraineni puteri reînnoite şi speranţă neclintită pentru un viitor mai bun”, a conchis Nicuşor Dan.

Într-un mesaj transmis marți, după discuțiile liderilor europeni cu Donald Trump și Volodimir Zelenski de la Casa Albă despre Ucraina și războiul Rusiei, președintele României a spus că garanțiile „solide” de securitate la care va contribui țara noastră în cazul Ucrainei reprezintă „o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei”.