Nicușor Dan exclude ca arme nucleare să fie amplasate în România, „în viitorul mediu”

Președintele României, Nicușor Dan, vorbește cu presa la sosirea la summitul UE de la Bruxelles, pe 22 ianuarie 2026. FOTO: Harry Nakos / AP / Profimedia

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-o conferință de presă susținută joi seara la Varșovia, că nu se pune probleme ca „elemente de natură nucleară” să fie găzduite pe teritoriul țării noastre.

Nicușor Dan a făcut această precizare referindu-se inclusiv la actuala „umbrelă nucleară” pe care NATO o asigură României.

„Nu se pune problema”

„Din momentul în care România a intrat în NATO este protejată de umbrela nucleară NATO, asigurată de SUA. Asta nu presupune prezența unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României. În viitorul mediu, nu se pune problema ca elemente nucleare să fie găzduite pe teritoriul nostru”, a declarat Nicușor Dan.

Răspunzând unei noi întrebări legate de oferta Franței pentru o serie de țări europene, printre care și România, ca acestea să participe „la exerciții franceze de descurajare” și care să permite „desfășurarea temporară a unor elemente ale forțelor aeriene strategice în țările aliate”, Nicușor Dan a spus că eventuale „elemente excepționale” care să apară în relația cu Franța vor fi comunicate.

„Este o relație care vine de demult, avem soldați francezi în România, suntem recunoscători pentru asta, este o relație care se dezvoltă și când vor exista elemente excepționale care depășesc sfera militară vor fi comunicate public”, a precizat Nicușor Dan.

Într-o declarație făcută joi la amiază, președintele Dan a precizat că România are un parteneriat strategic cu Franța care va fi dezvoltat, dar nu a oferit un răspuns, pentru moment, la invitația Franței de a intra sub umbrela sa nucleară.

„România ca toate țările NATO sunt sub umbrela nucleară NATO oferită de SUA. Ca țară membră NATO, România este parte la deciziile, programele cu componentă nucleară din cadrul alianței. România este acoperită, este sub o umbrelă nucleară”, a afirmat Nicușor Dan.

Proiectul lui Macron

Discuția privind extinderea umbrelei nucleare franceze nu este una nouă, dar a devenit mai importantă, în condițiile răcirii relațiilor transatlantice și a solicitărilor Washingtonului ca Europa să își asigure propria securitate.

Luni, la o bază de submarine din Bretania, Emmanuel Macron a vorbit mai clar despre această intenție, anunțând că țara sa își va mări arsenalul nuclear și își va consolida capacitățile de descurajare.

Ca parte din noua strategie nucleară, Parisul va permite desfășurarea aeronavelor sale nucleare în țări aliate, iar partenerii săi vor putea să participe la exerciții franceze de descurajare nucleară, au scris Reuters, Le Monde și AP.