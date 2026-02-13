Nicușor Dan, prima reacție după intrarea României în recensiune tehnică: „Nu e ceva ce descoperim acum” și „Avem motive de optimism” / Mesaje către „responsabilii politici și cetățeni”

„Vă invit să privim cu echilibru datele publicate azi de INS”, își începe mesajul președintele Românie, după ce Statistica a arătat că România a intrat în recesiune tehnică. Nicușor Dan afirmă că economia României încetinește de patru ani, însă sunt totuși și motive de optimism. În final, el spune celor „responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci”.

„Economia a suferit o contracție de 2% pentru că s-a redus consumul. Pentru unii, reducerea consumului a venit din diminuarea puterii de cumpărare, pentru alții din prudența față de viitorul economic”, scrie Nicușor Dan, în mesajul său pe Facebook.

El amintește totuși că România a reușit să reducă din deficitul bugetar fără a recurge la asistență financiară externă și fără să fie afectată de o criză de amploarea celei din 2009-2010.

„Mai puțin zgomot și lozinci”

Nicușor Dan susține că economia României a avut un ritm de creștere scăzut în ultimii patru ani, iar reluarea acesteia depind de limitarea corupției, creșterea competitivității, corespondența între așteptările mediului privat și ce face politicul sunt lucruri pe care le avem de rezolvat de mult timp.

„Avem motive de optimism. Avem o economie privată solidă. Programul SAFE a fost bine întocmit de guvern și va genera dezvoltare. Fondurile europene, și PNRR, și structurale, vor genera dezvoltare. Sunt ușoare progrese pe diminuarea evaziunii fiscale”, crede președintele.

Nicușor Dan își încheie postarea cu două mesaje, unul adresat decidenților politici, celălalt cetățenilor.

„Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci. Iar dumneavoastră, cetǎțenii, continuați să puneți, cu echilibru, presiune pe decidenții politici pentru rezolvarea acestor probleme. Eu rămân implicat și alături de dumneavoastră în acest demers, susținând aceleași obiective și aceeași responsabilitate publică”, a încheiat președintele.

Ce arată datele Statisticii

Economia românească a înregistrat o contracție în ultimul trimestru din 2025 (cu 1,9% față de trimestrul anterior), după ce și în toamnă economia scăzuse față de vara anului trecut.

Tehnic, România e în recesiune deși, pe ansamblul întregului an, a fost o creștere de 0,6%, potrivit anunțului făcut vineri de Statistică.

Recesiunea tehnică reprezintă o scădere a Produsului Intern Brut real timp de două trimestre consecutive și indică o încetinire a activității economiei.

Ce spune premierul Bolojan. Critici și atacuri din PSD

Premierul Ilie Bolojan spune că recesiunea tehnică în care a intrat România este un cost „anticipat și inevitabil” al tranziției pe care a început-o, pentru că vechiul „model economic ne-a pus cu spatele la zid”. În mesajul său, șeful Guvernului vorbește critic la adresa premierilor dinaintea sa, despre care spune că au făcut „cheltuieli rigide” și au promovat „compensarea unor presiuni sociale și inflaționiste”.

Ilie Bolojan susține că de când a preluat funcția de premier „am început trecerea de la un model bazat pe deficit și consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară”.

În schimb, președintele PSD Sorin Grindeanu afirmă că un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși” și îi reproșează premierului Bolojan că este „încăpățânat și obsedat” de propria imagine. „O guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc”, îi transmite Grindeanu lui Bolojan.