„Nu Zelenski, ci Rusia a respins planul de pace al SUA”. Replica lui Donald Tusk după acuzațiile lansate de Trump la adresa liderului ucrainean

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a criticat joi declarația președintelui american Donald Trump conform căreia președintele ucrainean Volodimir Zelenski reprezintă un obstacol în calea încheierii unui acord de pace, relatează dpa, conform Agerpres.

„Nu Zelenski, ci Rusia a respins planul de pace pregătit de Statele Unite”, a scris Tusk pe X.

„Singurul răspuns al Rusiei a fost acela de a lansa noi atacuri cu rachete asupra orașelor ucrainene. De aceea, singura soluție este intensificarea presiunii asupra Rusiei. Știți cu toții asta”, a scris el.

Polonia, membră a UE și NATO, este unul dintre cei mai importanți susținători politici și militari ai Ucrainei. Joacă un rol central ca centru logistic pentru ajutorul militar occidental către Kiev.

Într-un interviu acordat Reuters, Trump a răspuns la întrebarea de ce negocierile conduse de SUA nu au dus încă la încheierea războiului din Ucraina spunând: „Zelenski”.

Trump a continuat afirmând că, în opinia sa, președintele rus Vladimir Putin era mai dispus decât conducerea ucraineană să încheie un acord și să pună capăt luptelor.

Reacția Kremlinului

„Sunt de acord, într-adevăr aşa este”, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, când a fost întrebat dacă este de acord cu afirmațiile lui Donald Trump.

„Preşedintele Putin şi partea rusă rămân deschise (la negocieri). Poziţia Rusiei este binecunoscută. Este binecunoscută negociatorilor americani, preşedintelui Trump şi conducerii regimului de la Kiev”, a continuat Peskov, potrivit News.ro.

De asemenea, el a declarat că Moscova îi va primi cu plăcere pe trimisul lui Trump, Steve Witkoff, şi pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, la Kremlin pentru discuţii suplimentare privind Ucraina, odată ce va fi stabilită data vizitei.

În ultimele săptămâni, negocierile coordonate de Washington au pus accent pe garanțiile de securitate destinate Ucrainei după încheierea conflictului. Totuși, lideri europeni și-au exprimat scepticismul, avertizând că Vladimir Putin ar putea respinge termenii propuși. Procesul diplomatic a fost însă grav afectat luna trecută, după ce Moscova a acuzat Kievul de o tentativă de atac asupra reședinței prezidențiale ruse, acuzație respinsă categoric de oficialii ucraineni.