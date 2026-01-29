Numirea în fruntea Tribunalului București a unui judecător cu o experiență de doar o lună în instituție, contestată în instanță

Judecătorul Alexandru Cobîscan cere în instanță anularea hotărârii Colegiului de conducere a Curții de apel București prin care Cosmin Stere Grosu a fost propus pentru funcția de președinte al Tribunalului București, deși acesta a lucrat mai puțin de o lună în cadrul acestei instanțe. Demersul magistratului Cobîscan vine după ce o altă judecătoare de la Tribunalul București, Ana Maria Puiu, a criticat public decizia CAB și a Consiliului Superior al Magistraturii privind numirea lui Stere Grosu. Un alt judecător contestă și el în instanță o decizie a Colegiului de conducere CAB prin care a fost mutat „forțat” de la o secție la alta, după ce a semnat scrisoarea de susținere față de judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu.

HotNews a solicitat un punct de vedere Curții de Apel București în legătură cu cele două decizii ale Colegiului de conducere.

Pe 27 ianuarie, la Tribunalul Argeș a fost înregistrată solicitarea judecătorului Alexandru Cobîscan de la Tribunalul București privind anularea hotărârii Colegiului de conducere a Curții de Apel București prin care Cosmin Stere Grosu a fost nominalizat pentru funcția de președinte al Tribunalului București.

Anunțul privind demersul judecătorului Cobîscan a fost făcut de judecătoarea Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova. Potrivit acesteia, un alt magistrat a dat în judecată Curtea de Apel București după ce a fost mutat de la o secție la alta, la scurt timp după ce a semnat scrisoarea de susținere pentru judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu. Este vorba de magistratul Felix Șalar de la Curtea de Apel București.

„Doi dintre colegii mei (din punct de vedere profesional, dar si de suferință, oameni care nu mai tolerează status quo actual) s-au adresat instanței de judecată. Dl. Judecător Cobîscan contesta hotărârea Colegiului de Conducere al CAB prin care a fost propus un judecător fără experiență si fără vechime pentru delegarea in funcția de președinte al Tribunalului București, desi trei judecători cu vechime si experiență la TB si-au exprimat acordul pentru delegare. Dl. Judecător Șalar contesta mutarea sa forțată dintr o secție in alta pe motiv (neoficial) de semnare scrisoare de susținere a judecătorilor Laurentiu Besu si Raluca Moroșanu. Să vină justiția să repare injustitia din justiție”, a scris judecătoarea Sorina Marinaș într-o postare pe Facebook.

Demersul judecătorului Alexandru Cobîscan vine la câteva zile după ce un alt magistrat de la Tribunalul București a criticat public numirea la conducerea instanței a unui magistrat fără experiență.

Judecătoarea Ana Maria Puiu a atras atenția într-o postare pe Facebook asupra deciziei Consiliului Superior al Magistraturii de a-l delega la conducerea Tribunalului București pe judecătorul Stere Grosu, cu o vechime de mai puțin de o lună la această instanță, deși instituția are magistrați cu experiență vastă. Trei magistrați de la Tribunalul București și-au exprimat acordul pentru a fi delegați la conducere, însă Colegiul de conducere al Curții de Apel București l-a preferat pe Cosmin Stere Grosu, care până la sfârșitul anului trecut a ocupat o funcție tehnică în cadrul CSM.

Judecătoarea Ana Maria Puiu a scris pe Facebook despre cum a ajuns Tribunalul București, cel mai mare din țară, să fie condus cu delegație timp de 6 ani, acuzând-o pe fosta președintă a instanței, judecătoarea Laura Radu, că după ce a ajuns la CSM a preferat să blocheze postul de conducere, deși mai avea doar un an de mandat.

Un judecător contestă mutarea forțată pe altă secție

Cea de-a doua acțiune deschisă împotriva Colegiului de conducere a CAB s-a întregistrat tot pe 27 ianuarie la Tribunalul Argeș. Judecătorul Felix Lucian Șalar, din cadrul CAB, a cerut instanței suspendare a hotărârii Colegiului de conducere a CAB, respectiv a unei decizii a președintei CAB, Liana Arsenie, din 21 ianuarie prin care a fost mutat de la o secție la alta.

Cum acțiunea de suspendare a unui act administrativ este inclusă în categoria cauzelor urgente, în această cauză Tribunalul Argeș a stabilit deja un termen de judecată pentru data de 9 februarie.

HotNews a solicitat un punct de vedere conducerii Curții de Apel București în legătură cu decizia privind popunerea judecătorului Cosmin Stere Crosu la conducerea Tribunalului București, respectiv mutarea magistratului Șalar la o altă secție, fără acordul său. Instanța nu a răspuns solicitării.