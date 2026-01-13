O barjă cu peste 1.100 de tone de îngrășământ chimic s-a scufundat în Dunăre, lângă orașul Zimnicea

O barjă încărcată cu 1.133 tone de îngrășăminte chimice pe bază de azot s-a scufundat în 10 ianuarie pe Dunăre, în dreptul Zimnicea. Reprezentanții Apelor Române au luat probe din apă pentru a verifica nivelul de poluare. Primăria orașului Zimnicea a transmis că zona este „în afara oricărui pericol”.

Barja Phoenix Jupiter este sub pavilion slovac, iar armatorul este Straman D.O.O, a declarat Florin Oprea, directorul Căpităniei Giurgiu, pentru G4media.

Nava a eșuat pe 20 decembrie 2025, a început să ia apă, iar pe 10 ianuarie s-a scufundat.

„A fost încărcată cu îngrășăminte de azot, a lovit uscatul, ceea ce este un fenomen des întâlnit în navigația fluvială și probabil urmare acestei lovituri nava a suferit o daună, o gaură de apă. Cert e că după acea lovitură a început să îmbarce apă puternic și ulterior s-a scufundat. Marfa este vrac, nu este în saci sau pe paleți, e vrac, pusă în magazie, nava este scufundată total”, a declarat Florin Oprea pentru G4media.

Șeful Căpităniei Giurgiu a precizat că armatorul a fost înștiințat că are termen 10 zile să curețe locul.

Referitor la incident, reprezentanții Primăriei Zimnicea au transmis, pe Facebook, că eșuarea barjei nu pune în pericol orașul.

„Primarul orașului Zimnicea, dl. Petre Pârvu, informează cetățenii că eșuarea barjei Phoenix Jupiter nu pune sub nici o formă în pericol orașul nostru. Barja Phoenix Jupiter, aparținând unui armator român, a eșuat pe 20 decembrie 2025, pe 21 decembrie, ajungând în dreptul orașului Zimnicea. Nava este încărcată cu o cantitate de 1133 tone de îngrășăminte chimice”, a transmis Primăria Zimnicea, pe Facebook.

Potrivit primăriei, începând de săptămâna trecută, barja a început să ia apă, la momentul actual fiind scufundată.

„Organele abilitate monitorizează permanent situația, inclusiv riscul de poluare, cercetarile zilnice arătând că nu s-a produs poluarea apelor Dunării. De asemenea, informăm cetățenii că circulația și transportul pe Dunăre nu este afectat”, a mai transmis Primărian Zimnicea.