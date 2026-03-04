O mare companie aeriană ia măsuri împotriva pasagerilor ce nu își pun căști când își folosesc dispozitivele mobile

Pasagerii care obișnuiesc să se uite cu sunetul pornit la videoclipuri de pe TikTok sau să asculte alte feluri de înregistrări ar trebui să își revizuiască obiceiurile înainte să se îmbarce într-o cursă a United Airlines întrucât ar putea primi o interdicție permanentă din partea companiei aeriene, a doua cea mai mare din SUA raportat la numărul de pasageri transportați anual, relatează USA Today.

Considerată de mult timp o regulă elementară de bună purtare să porți căști în timpul zborului, această practică a devenit acum o cerință obligatorie la United, care anul trecut a transportat peste 181 de milioane de pasageri.

După cum a relatat pentru prima dată CBS News, United și-a actualizat discret contractul de transport pe 27 februarie, incluzând „pasagerii care nu folosesc căști atunci când ascultă conținut audio sau video” printre categoriile pentru care își lasă acordă libertatea de a le refuza transportarea. În plus, noile politici prevăd de asemenea posibilitatea aplicării unei interdicții permanente din partea companiei.

Fiind un set de termeni cu valoare juridică obligatorie, pe care pasagerii îi acceptă la achiziționarea biletului, contractul de transport îi conferă companiei United „dreptul de a refuza transportul în mod permanent sau temporar ori dreptul de a îndepărta un pasager din aeronavă în orice moment”, potrivit secțiunii privind Refuzul transportului.

United Airlines spune că pasagerii care nu folosesc căști pot fi dați jos din avion

Această completare este menționată la capitolul legat de siguranță, ceea ce înseamnă că refuzul sau îndepărtarea unui pasager „poate fi necesară” pentru siguranța tuturor celor aflați la bordul zborului.

Alte abateri care pot duce la debarcarea dintr-un zbor al United Airlines sau chiar la o interdicție permanentă din partea companiei includ: purtarea unor articole vestimentare indecente, obscene sau ofensatoare; încălcarea politicii de interzicere a fumatului; precum și realizarea unui apel video sau telefonic după închiderea ușilor aeronavei, în timpul rulării pe pistă sau în timpul zborului.

Călătorii care își uită căștile acasă nu sunt însă obligați să renunțe complet la a-și folosi dispozitivele electronice. Pot solicita căști gratuite, dacă sunt disponibile, potrivit United Airlines.

FOTO articol: Gaudilab / Dreamstime.com.