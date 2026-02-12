O navă de război a SUA s-a ciocnit cu un alt vapor al Marinei în largul Americii de Sud

Distrugătorul cu rachete „USS Truxton” (dreapta), fotografiat alături de alte nave americane de război în timpul unor exerciții navale, FOTO: PJF Military Collection / Alamy / Profimedia Images

Un vas american de război și o navă de aprovizionare a Marinei s-au ciocnit miercuri după-amiază în timpul realimentării, a declarat Comandamentul Sudic al SUA pentru Reuters printr-un comunicat trimis pe email joi.

Distrugătorul cu rachete ghidate „USS Truxtun”, din clasa „Arleigh Burke”, și nava de sprijin rapid pentru luptă „USNS Supply” s-au ciocnit în timpul unei operațiuni de reaprovizionare pe mare, se arată în comunicatul Comandamentului Sud, al cărui domeniu de responsabilitate include America Centrală și de Sud și Caraibele.

Locul exact al coliziunii nu a fost specificat.

„Două persoane au raportat răni minore și se află în stare stabilă”, se precizează în comunicat.

Acesta a adăugat că incidentul este investigat în prezent investigat și că ambele nave au raportat că navighează în siguranță.

Publicația The Wall Street Journal a relatat inițial că coliziunea a avut loc în apropierea Americii de Sud, precizând că motivul acesteia nu este încă clar.