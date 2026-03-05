Rutte, anunț despre articolul 5 al NATO după doborârea rachetei balistice ce se îndrepta spre Turcia

NATO nu intenționează să declanșeze clauza de apărare reciprocă din articolul 5 al tratatului fondator în cazul doborârii rachetei balistice care s-a îndreptat spre Turcia, a declarat joi secretarul general Mark Rutte pentru Reuters, pe fondul temerilor că alianța riscă să fie implicată în războiul dintre SUA-Israel și Iran.

„Nimeni nu vorbește despre articolul 5”, a declarat Rutte, într-un interviu acordat la sediul alianței din Bruxelles, chiar dacă a descris incidentul ca fiind „grav”.

„Cel mai important lucru este că adversarii noștri au văzut ieri (miercuri, n.r.) că NATO este atât de puternică și de vigilentă”, a spus șeful alianței.

Turcia, țară membră a NATO, a anunțat că miercuri apărarea antiaeriană a alianței a distrus o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc, incident care a reliefat, pentru prima dată, posibilitatea ca războiul să se extindă la întreaga alianță.

Articolul 5 al NATO prevede că un atac asupra unuia dintre membrii săi este un atac asupra tuturor. Acest articol obligă aliații să ia măsurile pe care le consideră necesare pentru a ajuta țara atacată, inclusiv utilizarea forței militare dacă se impune.

Statul Major al Forțelor Armate Iraniene a negat joi că ar fi lansat rachete asupra Turciei, afirmând că Republica Islamică respectă suveranitatea Turciei, o țară „prietenă”, potrivit unui comunicat difuzat în presa iraniană.

Pe măsură ce războiul dintre SUA și Iran a intrat în a șasea zi, conflictul s-a extins dincolo de statele din Golf și în Asia, provocând convulsii pe piețele globale și determinând mii de turiști și rezidenți blocați să încerce să fugă din Orientul Mijlociu.

Rutte invocă sprijinul larg pentru operațiunea militară a SUA

Rutte a mai afirmat joi că multe state membre NATO susțin Statele Unite și Israelul în atacurile lor împotriva Iranului, întrucât această țară era „pe punctul de a deveni o amenințare și pentru Europa”.

Cu toate acestea, unii lideri ai țărilor NATO, precum prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez și președintele turc Recep Tayyip Erdogan, au criticat acțiunea militară, calificând-o drept o încălcare periculoasă a dreptului internațional.

Întrebat dacă este sigur că SUA au în vedere un obiectiv final clar ca să evite instabilitatea care ar putea reprezenta un risc pentru Europa, Rutte a răspuns: „Din discuțiile pe care le-am purtat cu înalți lideri militari și politici americani, am impresia clară că ei știu încotro se îndreaptă”.

El a mai spus că liderii NATO au convenit că vor trebui să găsească modalități de a continua să sprijine Ucraina în războiul său împotriva invaziei Rusiei, chiar dacă țările din Orientul Mijlociu încearcă să-și consolideze urgent arsenalele, în special cu sisteme de apărare antiaeriană.

Întrebat cum ar fi posibil acest lucru, având în vedere că sprijinul pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei era deja insuficient, Rutte a răspuns că industria va trebui să intensifice producția de astfel de arme, așa cum a făcut-o în ultimii ani cu muniția de artilerie.

„Trebuie să replicăm ceea ce facem cu muniția și în cazul altor echipamente mult mai scumpe”, a precizat șeful NATO.