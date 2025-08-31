„O pandemie de arme contaminează lumea noastră”, deplânge Papa Leon al XIV-lea în rugăciunea de duminică

Papa Leon al XIV-lea a cerut duminică încetarea „pandemiei de arme”, deplângând „nenumărații copii uciși și răniți” din întreaga lume, în timpul rugăciunii Angelus de la Vatican.

„Îi includem în rugăciunile noastre pe nenumărații copii uciși și răniți în fiecare zi din întreaga lume. Să ne rugăm lui Dumnezeu să pună capăt pandemiei de arme, mari și mici, care contaminează lumea noastră”, a spus Papa Leon al XIV-lea într-o declarație în limba engleză, potrivit agențiilor France Presse și Agerpres.

Suveranul Pontif american a îndemnat în special „să nu cedăm indiferenței” în fața conflictului din Ucraina, la trei zile după un atac rusesc asupra Kievului, soldat cu cel puțin 25 de morți, inclusiv patru copii, reînnoindu-și „apelul insistent pentru un armistițiu imediat și un angajament serios în favoarea dialogului”.

„Este timpul ca cei responsabili să renunțe la logica armelor și să se angajeze pe calea negocierii și a păcii, cu sprijinul comunității internaționale”, a insistat el.

Leon al XIV-lea a făcut referire și la atacul armat care a avut loc miercuri în timpul unei slujbe școlare din Minnesota, în Statele Unite, în care doi copii au fost uciși.