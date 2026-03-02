Om de afaceri rus, care a candidat împotriva lui Vladimir Putin, găsit mort într-un complex rezidențial de lux

Omul de afaceri și fostul parlamentar Umar Dzhabrailov s-a sinucis la Moscova, potrivit unor surse din poliție citate de multiple surse rusești, scrie The Moscow Times.

Dzhabrailov, în vârstă de 67 de ani, a fost găsit cu o rană de glonț la cap într-un complex rezidențial de lux din centrul Moscovei.

El a fost internat în spital în timpul nopții, dar medicii nu au reușit să-i salveze viața, potrivit ziarului economic Kommersant. El a fost identificat după ce a fost transportat la unitatea medicală.

Poliția a deschis o anchetă preliminară privind moartea lui Dzhabrailov. El a mai încercat să se sinucidă în 2020. Autoritățile investighează cazul și nu au confirmat oficial că este vorba despre o sinucidere.

Dzhabrailov, născut în capitala cecenă Groznî în 1958, a fost senator al republicii din Caucazul de Nord între 2004 și 2009. A candidat la președinție în 2000, clasându-se pe ultimul loc, cu sub 0,1% din voturi.

Omul de afaceri a deținut anterior și Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center din Moscova.

În august 2017, Dzhabrailov a tras mai multe focuri în tavan cu pistolul într-o cameră a Hotelului Four Seasons din Moscova, fiind găsit vinovat pentru tulburarea liniștii publice și amendat pentru fapta sa cu 500.000 de ruble, conform Meduza. Ulterior, Dzhabrailov a fost exclus din „Rusia Unită”, partidul lui Vladimir Putin.

Fostul partener de afaceri al lui Dzhabrailov, investitorul american Paul Tatum, a fost împușcat într-o stație de metrou din Moscova în noiembrie 1996. Cu puțin timp înainte de a fi ucis, Tatum îl acuzase pe Dzhabrailov că îl șantaja pentru a-l exclude dintr-un proiect hotelier comun.