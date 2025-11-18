Pericol de accident major în Satu Mare, avertizează Garda de Mediu, care a descoperit mii de tone de azotat de amoniu depozitate necorespunzător

Garda Naţională de Mediu avertizează asupra unui „pericol de accident major” în Satu Mare, unde au fost depistate mii de tone de azotat de amoniu de calciu, depozitate necorespunzător. Au fost sesizaţi pompierii şi s-au aplicat mai multe sancţiuni. Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, anunţă că se vor face controale în toată ţara.

„Pericol de accident major în Satu Mare din cauza unor substanţe periculoase depozitate necorespunzător! Am amendat operatorii şi am sesizat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Depozitarea în condiţii necorespunzătoare a azotatului de amoniu de calciu, mai ales în proximitatea unor substanţe inflamabile cum ar fi carburanţi sau uleiuri este «reţeta» unei situaţii limită care poate degenera rapid într-o tragedie de proporţii”, anunţă, marţi, Garda Naţională de Mediu, într-o postare pe Facebook.

Sancțiuni aplicate

Comisarii au dispus 12 măsuri de conformare pentru doi operatori din Satu Mare, pentru că nu respectă Autorizaţiile de Mediu.

Amenzile aplicate se ridică la 200.000 lei, iar comisarii au sesizat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă „pentru a preveni orice accident major în zonă”.

„Ce au descoperit comisarii noștri la Satu Mare este un exemplu alarmant. Nu te poți juca cu substanțele periculoase cum este azotatul de amoniu. Anunț public că inițiem controale în toată țara la depozitele de carburanți. Vom verifica cu atenție felul în care operatorii depozitează și manipulează substanțele periculoase și ne asigurăm că respectă avizele și legislația de mediu”, a declarat Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu.

Potrivit Gărzii de Mediu, în acest caz este vorba despre mii de tone de azotat de amoniu care au intrat într-un mediu de depozitare necorespunzător. „Trebuie să înțelegem că normele arată clar că o substanță atât de periculoasă trebuie izolată total de orice fel de contaminare, dar și ferită de soare. Toate aceste reguli au un singur scop, evitarea unei explozii de proporții, care poate provoca o reală tragedie”.

Astfel, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au aplicat sancțiuni și au propus suspendarea avizelor de mediu pentru cele două companii, care fac parte din același grup.



