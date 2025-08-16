„Poziția noastră, neschimbată”. Concluziile transmise de Nicușor Dan după summitul Trump-Putin

Președintele Nicușor Dan afirmă, într-un mesaj postat pe rețeaua X, că reuniunea din Alaska dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin reprezintă „o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace” în războiul declanșat de Rusia în Ucraina, negocieri care „trebuie să țină cont de interesele Ucrainei, dar și ale europenilor”. Potrivit șefului statului, este „esențial ca Trump să pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Rusia trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile să înceteze”.

„Reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace. Eforturile în această direcție ale Președintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă. Aceste negocieri trebuie să țină cont de interesele Ucrainei, dar și ale europenilor. Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto. De aceea, este important că Președintele Zelenski se va duce la Washington pentru a discuta cu Președintele Trump despre pasii următori”, a scris președintele Dan în mesajul său.

„Pentru Ucraina este, de asemenea, esențial ca Președintele Donald Trump să pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european. Rusia trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile asupra civililor și infrastructurii civile trebuie să înceteze”, subliniază el.

„Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță”

Nicușor Dan transmite totodată că „poziția noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei și a principiilor legate de suveranitate și integritate teritorială şi ajungerea la o încetare necondiționată a ostilităților. Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță”.

„În cadrul Coaliției de Voință am discutat despre asigurarea garanțiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunțată de Președintele Donald Trump este salutară și totodată determinantă în procesul de pace”, consideră șeful statului, punctând în încheiere că pentru România „rămâne esențială menținerea unității transatlantice și a coordonarii strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare”.

Reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace.



Eforturile în această direcție ale Președintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă.



Aceste negocieri trebuie să țină cont… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 16, 2025

Prima reacție transmisă de România la nivel oficial după întâlnirea Trump-Putin de vineri seară, care s-a încheiat după aproape trei ore fără un acord de încetare a focului pentru Ucraina, a venit din partea ministrei de externe Oana Țoiu, care a afirmat, tot într-un mesaj pe X, că summitul din Alaska a fost „un prim pas spre deblocarea negocierilor”, iar România va continua „să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat la rândul său că a vorbit o oră la telefon cu Donald Trump după summit, iar luni va merge la Washington să discute cu acesta „toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului”.