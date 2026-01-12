Primele reacții din PSD după ce ministrul Justiției a fost acuzat de plagiat: „O încercare de compromitere pentru că a declanșat procedura de numire a procurorilor șefi” / Ironii și atacuri la adresa jurnalistei Emilia Șercan

Liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, susține că în cazul ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat, este vorba despre „o acțiune de compromitere, tocmai pentru că acesta a declanșat procedura de numire a șefilor parchetelor”. HotNews a contactat mai mulți membri din conducerea PSD, care nu au răspuns apelurilor.

Într-un dialog cu HotNews, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat că analiza pe care jurnalista Emilia Șerca a făcut-o asupra tezei de doctorat a ministrului Justiției este „în mod absolut evident o acțiune, o încercare de compromitere a domnului ministru, tocmai pentru că acesta a declanșat procedura de numire a procurorilor șefi”.

„Dincolo de faptul că a fost șef de promoție, este de un an ministru. Dacă doamna Șercan era atât de pasionată să cerceteze CV-ul domniei sale și doctoratul domniei sale, ar fi putut să o facă până acum. Nu e deloc întâmplător că această tentativă de compromitere apare fix acum, când ministrul a declanșat procedura de numire a procurorilor”, a mai spus senatorul PSD.

„O acțiune de preluare a justiției”

Daniel Zamfir susține că „cei care au condus justiția pe vremea doamnei Kovesi” vor să preia conducerea și influența în justiție și spune despre jurnalista Emilia că este un „instrument de propagandă”:

„Este limpede că avem de a face cu o acțiune de preluare a justiției, a influenței în justiție de către cei care au condus justiția pe vremea doamnei Kovesi. S-a încercat cu materialul Recorder, nu s-a obținut rezultatul scontat. Iată, acum au scos celălalt instrument de propagandă, pe doamna Emilia Șercan, încercând să-l compromită pe domnul Marinescu”.

Întrebat dacă consideră că Radu Marinescu ar trebui să dea explicații în partid, dacă ar trebui să-și dea demisia sau să fie demis, Zamfir a spus că ministrul nu trebuie „sub nicio formă” să demisioneze.

„Marinescu nu are niciun motiv de demisie, nu trebuie să dea explicații în partid”

„Nu există niciun motiv pentru asta (n.red. – pentru demisie), altul decât, repet, această tentativă de compromitere, este tocmai pentru ca cei care vor să controleze justiția să o facă”, a adăugat senatorul.

El a spus că nu e nevoie ca ministrul să dea explicații suplimentare în partid și că nu crede, că refuză să creadă că premierul Bolojan îi va cere demisia:

„Nu va trebui să dea explicații în partid, nu are pentru ce să dea explicații, sub nicio formă și nu cred că domnul prim-ministru, sau refuz să cred că domnul prim-ministru va intra în jocul celor care vor cu adevărat să acapareze justiția”.

Întrebat de HotNews dacă în situația în care Ilie Bolojan îi va cere să plece din fruntea ministerului Justiției, PSD va propune un ministru interimar sau îi va lăsa interimatul premierului, Zamfir a spus că „nu mă gândesc o secundă că domnul prim-ministru va putea să facă lucrul ăsta. Domnul prim-ministru nu s-a gândit să o demită pe doamna Buzoianu atunci când exista o moțiune simplă împotriva domniei sale. Cum ar putea face atunci când există sau se încearcă fabricarea unei situații de compromitere a ministrului Justiției?”

Victor Negrescu: „Nu cunosc teza de doctorat a domnului ministru”

Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a spus, pentru RFI, că nu a citit analiza jurnalistei Emilia Șercan, dar că, fiind vorba despre activitatea ministrului, el trebuie să dea toate explicațiile:

„Personal, nu am apucat să citesc respectivul articol, o să-l citesc și ulterior voi avea un punct de vedere. Înțeleg că ministrul Justiției deja s-a exprimat pe acest subiect. Vorbim de un subiect ce ține de activitatea domniei sale din punct de vedere academic și el va explica toate aceste elemente”.

Europarlamentarul spune și că acuzații de plagiat au existat la toate partidele și că „unele s-au confirmat, altele nu s-au confirmat”.

„Este un subiect important și trebuie tratat cu seriozitate. Nu am informații, nu cunosc teza de doctorat a domnului ministru și domnul ministru înțeleg că a oferit clarificări suplimentare pe acest subiect, domnia sa știe cel mai bine ce a redactat și cu siguranță va comenta și va da explicații, în măsura în care într-adevăr acele acuzații se verifică”, a mai spus vicepreședintele Parlamentului European.

Acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției Radu Marinescu

Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, scrie jurnalista Emilia Șercan în PressOne.

Potrivit analizei cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Radu Marinescu a obținut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

„De ce eu?”

Radu Marinescu, a reacționat la investigația din PressOne publicată de jurnalista Emilia Șercan în care este acuzat că a plagiat masiv lucrarea de doctorat, ministrul Justiției afirmând că „adevărul nu poate fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare” și insistând că teza sa a fost „în conformitate cu legislația din acel moment”.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, intitulată „De ce acum? De ce eu?”, Radu Marinescu afirmă că articolul este unul „defăimător și plin de contradicții, care reia obsesiv calomniile ce mi-au fost anterior aruncate în spate”.

El acuză că articolul „insistă repetat pe procedura privind selecția procurorilor, declanșată de Ministerul Justiției cu doar câteva zile în urmă (a propos de de ce eu și de ce acum), fără măcar să fi utilizat o analiză pe bază de soft.”

„Dna jurnalist Sercan Emilia ma acuza de plagiat în lucrarea de doctorat, lucru pe care eu nu l-am făcut!”, scrie ministrul, adăugând că a absolvit ca șef de promoție Facultatea de drept a Universității de stat din Craiova și a profesat ca avocat timp de 30 de ani.





