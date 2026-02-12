Producătorii de mașini electrice din China au primit aprobarea să negocieze cu UE scutirea de taxe vamale

Un autoturism electric Cupra Tavascan produs de Volkswagen, expus la un showroom, FOTO: IMAGO / Imago Stock and People / Profimedia Images

Ministerul Comerțului de la Beijing a anunțat joi că și-a schimbat poziția și a acceptă ca producătorii chinezi de vehicule electrice să poată negocia independent cu Uniunea Europeană, după ce Volkswagen a obținut o scutire de taxe vamale pentru unul dintre modelele sale SUV fabricate în China, relatează Reuters.

Comisia Europeană, care coordonează politica comercială a blocului celor 27 de state membre, a aprobat în această săptămână o solicitare a mărcii Cupra. Aceasta aparține Wolkswagen, iar aprobarea dată de Comisie înseamnă că modelul SUV coupe Tavascan va putea fi importat în UE de la fabricile din China fără taxe vamale.

Executivul UE și-a dat acorul în schimbul unui preț minim agreat și după ce Volkswagen a acceptat un plafon maxim de vânzări pentru modelul Cupra Tavascan. Aceasta a fost prima scutire acordată de la UE de la adoptarea acestor taxe vamale față de importurile de mașini electrice din China în 2024.

Noi negocieri China-UE pe tema importurilor de mașini electrice

Beijingul a reluat negocierile cu Comisia Europeană în decembrie anul trecut și a îndemnat blocul comunitar să nu poarte discuții separate cu producătorii chinezi, în pofida faptului că regulile UE permit constructorilor auto să solicite exceptări de la taxe vamale pentru anumite modele electrice fabricate în China.

„Se speră ca mai multe companii chineze să ajungă la acorduri cu partea europeană privind angajamentele de preț”, a declarat He Yadong, purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului de la Beijing, într-o conferință de presă.

Potrivit acestuia, China este dispusă să mențină comunicarea cu UE și „ambele părți susțin ca producătorii chinezi de vehicule electrice să valorifice în mod eficient mecanismul angajamentelor de preț”.

Analiștii din industria auto au salutat derogarea primită de Volkswagen, dar au subliniat că aprobările pentru alți producători auto vor necesita probabil timp, întrucât acestea par să fie tratate de la caz la caz, pentru fiecare model în parte.

Modelul Tavascan, complet electric, era supus unei taxe vamale suplimentare de 20,7%, peste cota de bază de 10%.